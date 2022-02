Atletas olímpicos, activistas por la paz y otras causas

En imagen del video, el ucraniano Vladyslav Heraskevych sostiene un letrero con la leyenda "No a la guerra en Ucrania" tras terminar su competencia en el skeleton masculino en los Juegos Olímpicos de Beijing el viernes 11 de febrero del 2022. (NBC via AP En imagen del video, el ucraniano Vladyslav Heraskevych sostiene un letrero con la leyenda «No a la guerra en Ucrania» tras terminar su competencia en el skeleton masculino en los Juegos Olímpicos de Beijing el viernes 11 de febrero del 2022. (NBC via AP) (AP)