Ciencia.-Tierra y Luna conservaron mayormente su abundancia primordial de agua

Análisis de muestras lunares sugiere que, aunque la Tierra y la Luna se formaron a partir de un impacto gigante, en su mayoría conservaron su abundancia primordial de volátiles, incluido el agua.

El suministro de agua de la Tierra es increíblemente importante para su capacidad de sustentar la vida, pero ¿de dónde vino esa agua? ¿Estaba presente cuando se formó la Tierra o fue entregado más tarde por meteoritos o cometas del espacio exterior?

La fuente del agua de la Tierra ha sido un viejo debate y los científicos del LLNL (Lawrence Livermoore National Laboratory) creen que tienen la respuesta, y la encontraron al observar rocas de la luna.

Dado que el sistema Tierra-Luna se formó juntos a partir del impacto de dos grandes cuerpos muy temprano en la historia del sistema solar, sus historias están muy vinculadas. Y dado que la luna carece de tectónica de placas y meteorización, procesos que tienden a borrar u oscurecer la evidencia en la Tierra, la luna es en realidad un gran lugar para buscar pistas sobre la historia del agua de la Tierra.

Aunque cerca del 70 por ciento de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, en general el planeta es un lugar relativamente seco en comparación con muchos otros objetos del sistema solar. Y la luna es aún más seca. La sabiduría convencional era que la falta de especies volátiles (como el agua) en la Tierra, y particularmente en la Luna, se debía a este impacto violento que provocó el agotamiento de los elementos volátiles.

Pero al observar la composición isotópica de las rocas lunares, el equipo descubrió que los cuerpos involucrados en el impacto que formó el sistema Tierra-Luna tenían niveles muy bajos de elementos volátiles antes del impacto, no por este. Específicamente, el equipo usó la cantidad relativa del isótopo volátil y radiactivo rubidio-87 (87Rb), que se calcula a partir de su isótopo hijo estroncio-87 (87Sr), para determinar el presupuesto de Rb en el sistema Tierra-Luna cuando se formó. El equipo descubrió que debido a que 87Sr, un indicador del presupuesto volátil a largo plazo de la luna, era tan bajo, los cuerpos que chocaron deben haber estado secos al principio, y no se pudo haber agregado mucho desde entonces.

«La Tierra nació con el agua que tenemos, o fuimos golpeados por algo que era básicamente H2O puro, sin mucho más. Este trabajo elimina los meteoritos o asteroides como posibles fuentes de agua en la Tierra y apunta fuertemente hacia el ‘nacido con esa opción», dijo en un comunicado el cosmoquímico Greg Brennecka, coautor del artículo.

Además de reducir en gran medida la fuente potencial del agua de la Tierra, este trabajo también revela que los grandes cuerpos que chocaron deben haber venido del Sistema Solar interior, y el evento no pudo haber ocurrido antes de hace 4.450 millones de años, lo que redujo en gran medida la ventana de formación de la luna.

Según Lars Borg, el autor principal del estudio: «Había solo unos pocos tipos de materiales que podrían haberse combinado para formar la Tierra y la Luna, y no eran exóticos; probablemente eran solo cuerpos grandes que se formaron aproximadamente en el misma área que pasó a encontrarse un poco más de 100 millones de años después de que se formó el sistema solar… pero por suerte para nosotros, hicieron exactamente eso».

La investigación aparece en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).