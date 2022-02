Fútbol.- Tebas: “El proyecto de CVC era necesario para ponerse al día en la industria del deporte”

El presidente de LaLiga participa en la presentación del III ISDE Sports Convention, que se celebrará en mayo en Madrid

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que el proyecto de LaLiga Impulso con el fondo de capital riesgo CVC era «necesario» para «ponerse al día» en la industria del deporte, en la presentación de la tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC), el Congreso Internacional de referencia del derecho y la industria del deporte que se celebrará el próximo mayo en Madrid.

«Nos encontramos en un momento de LaLiga trascendental. Después de la venta centralizada de los derechos de televisión y el control económico, el momento más importante para el organismo es el acuerdo que hemos impulsado con CVC. Esta operación supone una inyección económica de 2.000 millones de euros a 37 clubes», destacó.

Javier Tebas participó en la mesa redonda ‘Fútbol: Aspectos actuales de derecho y gestión deportiva’ en la sede de ISDE en Madrid junto al coordinador del libro con el mismo nombre Felipe Toranzo, socio director en FT Executive Search; Manuel Quintanar, exdirector de Integridad de LaLiga; y Juan de Dios Crespo, CEO de RH&C Sports Lawyers, coautores también de la obra.

Javier Tebas advirtió de que si la Liga española quiere «competir» debe crecer más en el plano internacional, un aspecto que potenciará LaLiga Impulso con la creación de, entre otras medidas, academias de clubes repartidas por el mundo.

«Este proyecto permite adelantar 15 o 20 años lo que orgánicamente hubiesen hecho los clubes. El Rayo, ¿haría un nuevo estadio si no tuviese 35 millones del Plan Impulso? Yo no lo vería vivo. Este proyecto era necesario para ponerse al día en la industria del deporte y acercarnos a la Premier League. Si no lo hubiéramos hecho nuestra industria iba a decrecer. Es el más importante que acomete la Liga española», subrayó.

«LA SUPERLIGA NO VA A TRIUNFAR ECONÓMICAMENTE»

La iniciativa de la Superliga europea, impulsada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la definió como el «arma ideológica» de los grandes clubes que consideran que deben mandar en el fútbol mundial.

«Los tres náufragos llevan la bandera viva para dar la sensación de una falsa unidad. Es falsa porque ahí se ve cómo está la Juventus y cómo el Barça. El Madrid se va a hacer con Mbappé y Haaland y los otros están medio arruinados. Que venga Mbappé es una gran noticia para LaLiga», dijo.

En España, no se puede organizar, según él, una «competición privada» como pretende el Real Madrid con la Superliga porque por ley solo puede haber solo una federación y una Liga profesional. «El daño que causaría a LaLiga es de 1.900 millones menos de ingresos por temporada. El fútbol español cambiaría radicalmente. La Superliga no va a triunfar económicamente. El modelo que se vendió no va a existir porque ningún club inglés va a entrar», destacó.

La reciente Supercopa de España disputada en Arabia Saudí, y organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), «sí que es rentable» para la industria del fútbol y tildó de «cachondísimo» el Mundial bianual que pretende la FIFA. «Va a dar más dinero. Sí, pero pagando los clubes a los jugadores», dijo antes de señalar que el partido de Miami «no es un sueño» sino que será una «realidad en algún momento».

SÁNCHEZ PUIG: «EL ISC ES EL REFERENTE EN EL DERECHO»

El CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, calificó de «magistral» la gestión de Javier Tebas desde que llegó a LaLiga en 2013. «Javier nos ha dado un ejemplo de lo que es hablar en clave digital, de luchar para la igualdad entre todos los clubes y saber proyectar una imagen de unidad del fútbol español, sin exclusiones, a nivel internacional», comentó.

Sánchez Puig puso en valor la apuesta de LaLiga por el ISC, que «es una realidad y se ha convertido en el evento de referencia de derecho y la gestión del deporte», y en el que los principales expertos nacionales e internacionales debatirán sobre transición digital, legislación de las apuestas deportivas, impulso del deporte femenino y, entre otros temas, organización de grandes eventos deportivos.

El socio de FT Executive Search, Felipe Toranzo, repasó los temas del libro que ha coordinado: conversión de clubes en SAD y su valoración, compraventa e inversiones en entidades, gestión de talento, la afectación de la COVID a los contratos de los futbolistas y la integración de los derechos de la mujer en la nueva Ley del Deporte en trámite parlamentario.

«Este libro constituye una guía de compra en procesos de valoración, gestión de clubes y en modelos de liderazgo, y pone en valor la importante labor que llevan a cabo LaLiga y el CSD al establecer procesos de control económico. Espero que este libro les resulte, como dice Del Bosque en el prólogo, oportuno, ilustrador y se convierta en una referencia para el estudio», apuntó Toranzo.

El exdirector de Integridad de LaLiga Manuel Quintanar recordó que la patronal de clubes de fútbol fue «pionera» en establecer un enlace policial estable y lamentó que la piratería es uno de los «enemigos mayúsculos» de los derechos de retransmisión deportiva y, especialmente, del fútbol.

«La Ley Antidopaje, en líneas generales, es buena. Me parece un avance y va a permitir a la Agencia Antidopaje a ser más útil, eficaz y adaptarse a la normativa internacional. Mi experiencia es haber estado con las manos atadas con la antigua legislación», indicó el expresidente de la entonces Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD).

JUAN DE DIOS CRESPO: «LA SUPERLIGA ES LEGAL»

Para el CEO de RH&C Sports Lawyers, Juan de Dios Crespo, la Superliga es «legal mientras se esté ‘superligando'». «Ha habido una pregunta que no se ha hecho. ¿Puedo estar en la Liga y la federación sin cumplir con los objetivos de ambas? ¿Estás dentro o fuera? Lo que se quiere es tener lo mejor de cada mundo sin tener las obligaciones de cada mundo, y la Superliga es legal, pero superliguee. Lamentablemente va a ser una pelea dura», pronosticó.

Crespo explicó las diferencias entre ‘transexual’, que es el que «cambia de sexo» para normalmente obtener un beneficio en el deporte, y ‘transgénero’ como el caso de la atleta sudafricana Caster Semenya. «Corten los pies a Michael Phelps, que tiene un 56, porque tiene ventaja natural. Caster es mujer. No vengan a rebajar esa testosterona sin saber si es bueno para la salud», solicitó.

Esta mesa redonda se celebró en el marco de la tercera edición del ISDE Sports Convention (ISC), el primer congreso internacional de deporte organizado por una institución académica universitaria, el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), en colaboración con LaLiga.

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en Derecho Deportivo, el ISC 2022 está organizado en modalidad híbrida, presencial y streaming, y será el primer gran evento internacional jurídico-deportivo en un año en el que se disputan los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing y el primer Mundial de fútbol en otoño en Catar, y en el que Madrid será el epicentro internacional del deporte con la celebración de la Capitalidad Mundial del Deporte.

MÁS DE 600 CONGRESISTAS DE 40 PAÍSES

Cerca de 600 congresistas de más de 40 países participaron en la anterior edición del encuentro de referencia internacional jurídico y de la industria del deporte, un sector que aporta el 3,3 por ciento del PIB y más de 414.000 empleos a la economía española, celebrada en 2019 antes de la suspensión de la actividad en 2020 por la COVID-19.

Además, se entregaron los premios ISC a la tricampeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana; al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y a la ex campeona olímpica de bádminton Carolina Marín.