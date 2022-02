JJ.OO/Pekín.- El español Quim Salarich no termina la primera manga del eslalon de Pekín 2022

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El esquiador español Joaquim Salarich no pudo brillar este miércoles en la prueba de descenso del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando Pekín después de no terminar la primera manga.

Pese a que el catalán, de 27 años, llegaba en buen estado de forma y con mucha más experiencia, no pudo acercarse al objetivo que se había fijado de estar entre los 15 mejores de la modalidad más técnica del esquí alpino, y al igual que le pasase hace cuatro años en PyeonChang (Corea del Sur) no concluyó, aunque en esta ocasión no alcanzó ni siquiera la segunda manga.

De todos modos, Salarich empezó con buenas sensaciones y con un buen rimo, situándose entre los mejores tiempos al inicio de su bajada, pero no pudo controlarse y cometió un error en una excesiva inclinación que le dejó fuera.

«Las sensaciones eran muy buenas y veníamos con mucha hambre porque sabíamos que éramos muy competitivos estos días. Hemos salido a tope, muy fuertes, muy muy bien, con un ritmo muy cómodo y en un cambio me he inclinado demasiado, y con este tipo de nieve tan agresiva no perdona, me he ido de interior», lamentó Salarich en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

Al catalán le supo «»mal que las cosas hoy no hayan salido», pero confesó sentirse «muy agradecido» por el apoyo recibido. «Yo lo he intentado, he dado lo mejor de mí y hasta donde he salido, creo que la bajada era buena. Muchas gracias una vez más por estar ahí a todos los que nos apoyan, seguiremos trabajando», subrayó.

Por otro lado, celebró que se esté formando un buen equipo en esquí alpino. «Ver que no es solo una persona, si no que todo el equipo en general está subiendo muy fuerte, implica que se está trabajando muy muy bien. Hay que seguir en este ritmo. Somos fuertes en todas las disciplinas del esquí alpino y este es el camino a seguir. Nosotros vamos a seguir trabajando, intentando dar más alegrías», sentenció Salarich, que ahora se centrará de nuevo en la Copa del Mundo con participaciones en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) el 26 y el 27 de febrero.

La medalla de oro en eslalon fue para el francés Noel Clement, que firmó una gran segunda bajada para remontar desde la sexta plaza a la victoria con un tiempo total de 1:44.09 y dar a su país su primer metal dorado olímpico en esquí alpino desde 2006 (Antoine Dénériaz). El galo fue más de medio segundo más rápido que el austriaco Johannes Strolz (1:44.70), el mejor en la primera, mientras que el podio lo completó el noruego Sebastian Foss-Solevaag, que defendió su tercera posición del primer descenso.