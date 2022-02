Desconecta.- Este niño se asustó cuando su nuevo juguete le respondió y su madre grabó la reacción

MADRID, 17 Feb. (EDIZIONES)-

Matilda Agalliu, madre del pequeño Nick de 2 años, decidió comprarle a su hijo un divertido juguete que interactúa cuando te diriges a él. El juguete, con forma de oso, se ha hecho muy popular entre los más pequeños por esta peculiaridad.

Matilda, decidió grabar a su pequeño cuando recibió el juguete, pero no imaginaba el disgusto que Nick se iba a llevar. Al principio, el niño parecía entusiasmado por el regalo pero un hecho hizo que se asustara por completo.

Cuando Nick habló al juguete, este pareció repetir literalmente la frase del niño, haciendo que el pequeño se asustara. «Jamás pensé que Nick se fuera a asustar de esa manera, por eso me reí. He decidido devolver el juguete porque a mi hijo ya no le gusta», afirmó Agalliu.

Una divertida situación que Matilda subió a sus redes sociales.