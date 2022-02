Estudio encuentra más personajes LGBTQ gracias al streaming

En esta imagen proporcionada por Netflix Lee Rodríguez, izquierda, y Christina Kartchner en una escena de "Never Have I Ever". (Netflix via AP) En esta imagen proporcionada por Netflix Lee Rodríguez, izquierda, y Christina Kartchner en una escena de «Never Have I Ever». (Netflix via AP) (AP)

LOS ANGELES (AP) — La representación LGBTQ en series de televisión con guion ha crecido junto con la huella de los servicios de streaming, según un estudio anual del grupo de activistas GLAAD.

“La TV es líder de entretenimiento contando historias LGBTQ”, dijo Sarah Kate Ellis, presidenta y directora general de GLAAD, en el reporte “Where We Are on TV” de la temporada 2021-22 publicado el jueves.

En reconocimiento al incremento y perfil de los servicios de streaming, el estudio agregó a cinco novatos relativos al trío de servicios populares (Amazon, Hulu y Netflix), incluidos en los reportes anteriores de GLAAD.

Los canales de televisión abierta y de cable son parte del estudio, que también revisa la representación de mujeres, personas de color y personas con discapacidades en la televisión de Estados Unidos.

Netflix, que consistentemente ha superado a sus competidores de streaming en cuanto a inclusión LGBTQ, de acuerdo con GLAAD, ocupó nuevamente el primer lugar con 155 personajes recurrentes o vistos regularmente en sus comedias y dramas originales así como series de drama.

En comparación, las series en horario estelar de los canales abiertos ABC, CBS, CW, Fox y NBC incluyen entre todos 141 personajes LGBTQ esta temporada, según el estudio.

Sin embargo, GLAAD no ocultó sus críticas a Netflix por el manejo del polémico especial de comedia de Dave Chappelle “The Closer” de 2021 que fue criticado por gente dentro y fuera de la empresa al incluir lo que consideraron como humor transfóbico. El codirector general de Netflix Ted Sarandos dijo después que se equivocó al responder a las preocupaciones de los empleados, pero el especial continúa en el servicio de streaming.

“Sería hipócrita resaltar la programación inclusiva de Netflix sin dejar en claro el daño que Netflix hizo a la comunidad LGBTQ a finales del año pasado al obstinarse en darle a contenido anti-LGBTQ el alcance y la legitimidad de su plataforma y su marca”, señala el reporte.

Netflix rechazó hacer comentarios.

Después de que la pandemia redujo la producción de televisión el año pasado, el reporte de GLAAD expresó su satisfacción porque el repunte no dejó atrás las representaciones LGBTQ. El crecimiento de los servicios de streaming, incluyendo Apple TV+, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Peacock, abrió la puerta a contenidos más inclusivos.

A continuación algunos de los resultados del reporte por plataforma:

STREAMING

Hubo 358 personajes LGBTQ recurrentes y regularmente vistos en series ofrecidas por ocho servicios de streaming en el estudio, un aumento de 217 respecto al total del año pasado en los tres servicios examinados (Amazon, Hulu y Netflix).

Los dramas en idiomas extranjeros con historias queer ayudaron a Netflix a mantener su liderazgo en cuando a representación LGBTQ, según el informe, incluyendo “Young Royals” de Suecia, “Rebelde” de México y «Élite” de España. Esas se suman a las comedias inclusivas de Netflix “Never Have I Ever”, “Q-Force” y “Sex Education”.

HBO Max, lanzado en la primera mitad de 2020, quedó en segundo lugar en la cuenta de GLAAD. El servicio “rápidamente creó una reputación de comedias inclusivas con personajes LGBTQ”, señala el reporte, pues la mayoría de sus 71 personajes LGBTQ están en comedias como la ganadora del Emmy “Hacks”, “The Sex Lives of College Girls” y “Sort Of”.

CANALES ABIERTOS

De los 775 personajes regulares en series de canales de televisión abierta en horario estelar, 92 (11,9%) eran LGBTQ. El récord anterior, de 10,2%, se registró en 2019-20. Sumando papeles regulares y recurrentes, los personajes LGBTQ alcanzaron un total de 141, “un aumento significativo” con respecto al año pasado, cuando hubo 101, señala el reporte.

En un resultado sin precedentes, las lesbianas representaron la mayoría de los personajes LGBTQ en la televisión abierta, con nuevos personajes en series como “NCIS: Hawai’i” y “Law & Order: Organized Crime”. El estudio lo recibió como un “cambio digno de destacar” con respecto al criticado estereotipo de la televisión que suele presentar a las mujeres queer como figuras trágicas.

Aunque los canales de televisión presentaron programas con múltiples personajes LGBTQ, incluyendo “Station 19” y “Batwoman”, todavía no hay una serie con un elenco mayoritariamente LGBTQ, señala el estudio. En contraste, los calanes de cable y servicios de streaming han tenido varios, como “Pose”, “Queer as Folk” y “Tales of the City.”

Entre los personajes regulares de las series, los personajes de color llegaron a un récord de 50%, un 4% más que la temporada anterior, mientras que el porcentaje de personajes femeninos regulares en series alcanzó un nuevo máximo de 47%. Sin embargo, la representación de personajes con discapacidades se redujo a 2,8%, con tan solo 22 personajes, de un máximo de 3,5%.

CANALES DE CABLE

Hace dos años GLAAD dijo que le pidió a todas las plataformas de televisión que se comprometieran a que al menos la mitad de los personajes LGBTQ fueran personas de color, y los canales abiertos y de cable cumplieron el reto. “Desafortunadamente este año el cable retrocedió”, señala el reporte, reduciéndolos de 52% a 45%.

Un aumento marcado en el número de personajes recurrentes LGBTQ en series de cable, junto con un aumento entre personajes regulares, hizo que el total combinado fuera de 138 en series originales con guion en horario estelar de canales de cable. Esto es un aumento con respecto a los 118 de la temporada pasada, pero una caída importante de los 215 personajes de hace dos años.

Con un total de 35 personajes LGBTQ — incluyendo 16 en “The L Word: Generation Q” y en la nueva “Yellowjackets” — Showtime fue el canal de cable más inclusivo para personajes LGBTQ tras quedar en tercer lugar la temporada pasada.