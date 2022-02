JJ.OO.- La síndica de Aran (Lleida) defiende la “oportunidad” de la candidatura de los JJ.OO de Invierno

Vergés avisa de que nadie les ha explicado cuál es «el plan B» si no se celebran

La síndica de Aran, Maria Vergés (UA), ha defendido este jueves la «oportunidad» que supone la candidatura para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 para impulsar las infraestructuras del Pirineo y su proyección internacional.

«El Pirineo está abandonado desde hace 40 años. Esto tiene que ver con una visión muy urbana, de cómo se toman las decisiones y cómo llegan el territorio. Los Juegos son una oportunidad para poner al día un territorio que, de otra manera, nadie nos ha dicho cuál es el plan B si no se hacen», ha destacado en su comparecencia en la comisión de Asuntos Institucionales en el Parlament.

Tras recordar que el Conselh Generau d’Aran ha sido la primera institución en aprobar una declaración de apoyo a la candidatura, ha recalcado que los JJ.OO son «un instrumento, no la finalidad», y por ello ha pedido desvincularla del debate político e ideológico.

Según Vergés, la candidatura debe ser un motor que consolide un modelo desarrollo sostenible y respetuoso con el territorio, afrontado retos como el cambio climático, la diversificación económica y la mejora de los servicios públicos.

Pese a defender que gobernar supone tomar decisiones y que el reto democrático más importante se ejerce cada cuatro años, cree que la consulta que se quiere celebrar no debe abordarse sobre si deben celebrarse los JJ.OO o no, sino qué modelo se quiere para el territorio en 2030.

A su juicio, es perverso vincular el debate de este acontecimiento con la sostenibilidad: «El COI dice que son sostenibles o no son. No queremos infraestructuras faraónicas que no podamos mantener. Sí queremos una C-28 en condiciones, instalaciones deportivas y vivienda».

«El territorio no está dispuesto al no a todo, y hay determinados sectores que son el no a todo», ha reprochado Vergés, que también ha pedido al Govern que respete la autonomía y la potestad de Aran de organizar consultas.

Además, ha pedido no situar el turismo como un enemigo porque viven de éste, pero sí ha reclamado adaptarlo a los nuevos tiempos: «¿Por qué Barcelona 92 tuvo la oportunidad de transformarse y el Pirineo no lo puede hacer?».

En materia de inversiones, Vergés ha asegurado que la mejora del Presupuesto de la Generalitat de este año no ha conllevado más inversiones en Aran, tras lamentar que en los últimos años el territorio no haya recibido «ninguna inversión importante que ayude a mejorar la vida de la gente».

También ha avisado de que sufren «un grave problema» de falta de vivienda social para alojar familias y jóvenes, y ha defendido la necesidad de una normativa que regule los pisos turísticos.

ARANÉS

Tras la aprobación de la Ley del aranés en 2010, ha alertado de la «delicada situación» de la lengua y que el hecho de que compartan las competencias en este materia con la Generalitat ha provocado problemas, confusiones y contradicciones, y por ello ha pedido revisar y actualizar el traspaso competencial en materia lingüística y cultural.

«El aranés está en la UCI», ha avisado Vergés, que ha urgido a actuar para revertir esta situación así como a aumentar la dotación presupuestaria que recibe el Conselh Generau d’Aran para que la lengua pueda sobrevenir.

INFRAFINANCIACIÓN

Para Vergés, la consolidación del autogobierno aranés viene condicionado por el marco competencial, la financiación y el reconocimiento y respeto de la institución.

Así, pese a que la legislación actual reconoce Aran y su singularidad, ha explicado que la figura del Síndic de Aran no está reconocida en ningún reglamento protocolario de las instituciones catalanas, y ha reclamado también que el Conselh Generau d’Aran sea partícipe de las iniciativas legislativas que impacten el territorio, entre otras cuestiones.

Sobre la Ley del Régimen Especial de Aran, Vergés ha opinado que históricamente su autonomía ha sido «menospreciada y laminada» por los distintos gobiernos de la Generalitat porque, en su opinión, han tendido a tratarla como una comarca y con paternalismo, ha dicho.

Aunque ha reivindicado la gestión que han hecho de la pandemia, ha reafirmado la necesidad de aumentar y consolidar el autogobierno del territorio porque –ha explicado– la crisis sanitaria ha evidenciado las carencias del sistema sanitario y social.

Según Vergés, la sanidad aranesa sufre una «importante infrafinanciación» y en políticas y derechos sociales considera textualmente intolerable que la comparativa de inversión por habitante por parte de la Generalitat sea menor en Aran que en los territorios vecinos.

«El insuficiente despliegue de la Ley de Aran y la infrafinanciación llevan décadas de retraso», ha lamentado, y pese a hacer autocrítica por no haber persistido y persuadido a la Generalitat, ha urgido al Govern a abordar estas cuestiones.