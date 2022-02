Portaltic.-El cierre de la eShop de Wii afectará a más de 700 títulos

MADRID, 17 (Portaltic/EP)

Con el cierre de la tienda digital Nintendo eShop de Wii U desaparecerán más de 256 videojuegos que solo tienen versión digital para esta consola y afectará a más de 700 títulos, entre los que también se encuentran aquellos que además de versión digital, cuentan con versión física.

Actualmente, en la plataforma de venta de juegos conviven títulos que cuentan tanto con versión física -que se pueden comprar en tiendas de videojuegos- como digital, con otros que solo tienen una versión digital. Unos títulos se lanzaron de forma exclusiva en Wii U mientras que otros sí se pueden encontrar en otros equipos de juego.

El cierre de la eShop para Wii U el próximo año perjudicará a los jugadores en varios niveles. Por un lado, los jugadores dejarán de tener acceso a la versiones digitales de los juegos con dos versiones (física y digital) que hayan sido desarrollados de forma exclusiva para Wii U o se hayan optimizado pensando en las características concretas de esta consola.

Al cerrar la eShop para Wii U, los jugadores solo podrán acceder a la copia física de ciertos títulos. Esto significa que todos los contenidos adicionales de pago que hayan sido publicados después de la salida a la venta del juego original y que solo están disponibles en la tienda ‘online’, se extinguirán.

Según han indicado desde el canal de YouTube especializado en Nintendo GameXplain, de los más de 700 juegos afectados por este cambio -según el listado de juegos disponible en Norteamérica, extensible a otros mercados similares-, casi la mitad presentan doble formato, esto es, tanto versión digital como copia física.

Entre algunos de ellos destacan videojuegos ‘First Party’ como NintendoLand, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014, Mario Party 10, Splatoon, Super Mario Maker, Super Smash Bros para Wii U, The Legend Of Zelda: Twilight Princess o The Legend Of Zelda: The Wind Waker.

Por otro lado, se encuentran aquellos que solo están disponibles en formato digital para Wii U, algo más de 250 videojuegos, y que no pueden ser comprados ni descargados desde otra plataforma que no sea la eShop.

Según GameXplain, el listado de los títulos exclusivamente digitales afectados por el cierre todavía no está completo. No obstante, sí ha dado a conocer algunos, como 99Moves, Abyss, Armilio, Arrow Time U, Astral Breakers, Bubble Gum Popper, Cube Life: Island Survival, Edge, Factotum, Funk of Titans, Geom, Heptrix, My Arctic Farm, Kickbeat, Nova-111, Paparazzi, Sportsball, Star Sky, The Bridge, Toki Tori, Vector Assault XType Plus y Zen Pinball 2.

Además, dejarán de estar disponibles en la eShop de Wii U otras aplicaciones y videojuegos exclusivos para la consola, como Art Academy Home Studio, Art Academy SketchPad, Dr. Luigi, Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars, Pokémon Rumble U, Pushmo World, Amiibo Tap, Wii U Panorama View.

Por último están los juegos recuperados de otras consolas, desde Nintendo Entertainment System (NES) hasta Wii, de los cuales se creó una versión digital para Wii U, y que con el cierre de eShop desaparecen. En total, son 346 títulos, aunque algunos pueden encontrarse en la actualidad en la eShop de Nintendo Switch.

HASTA MARZO DE 2023

Nintendo anunció este miércoles que, desde finales de marzo de 2023, no será posible seguir comprando en la eShop de Wii U y Nintendo 3DS, aunque se mantendrá la posibilidad de descargar el contenido que se haya adquirido con anterioridad.

Esto indica que no se podrán comprar juegos nuevos en formato digital, ni contenidos adicionales de pago, y que los usuarios solo podrán jugar a títulos que hayan adquirido físicamente o jugar de forma indefinida a los comprados digitalmente con anterioridad.

Este cierre de la eShop se producirá en dos fases. Por un lado, a partir del 29 de agosto no será posible añadir fondos a una cuenta con una Nintendo eShop Card para seguir comprando.

Por otra parte, los usuarios podrán seguir canjeando códigos de descarga hasta marzo del próximo año. Entonces, las compras dejarán de estar habilitadas para Wii U y Nintendo 3DS.

No obstante, Nintendo dará un plazo para descargar de nuevo los contenidos que los jugadores ya hubiesen comprado previamente, así como descargar actualizaciones de programas ya existentes y se mantendrán las partidas en línea.

Estos cambios en la eShop -que no afectarán por el momento a la tienda de Nintendo Switch- tendrán efecto simultáneamente en los títulos de ambas consolas que permitan compras, como puedan ser la Plaza Mii de StreetPass, la tienda de temas y Nintendo Badge Arcade.