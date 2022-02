Ataques de bots vs. AMLO y Sheinbaum cuestan 7 mdp: Morena

No cabe duda de que, en la actualidad, las redes sociales tienen un gran poder en la opinión pública.

Todo lo que sucede o se convierte en tendencia se puede encontrar en Facebook, Twitter y, últimamente, TikTok.

Sin embargo, también suelen ser usadas como una estrategia para atacar o defender a una figura pública.

Morena señala ataques de “bots” en las redes sociales

Por ese motivo, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó que hay un ataque que se ha tornado reiterado en las redes sociales con mira al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El dirigente del partido en la CDMX, Tomás Pliego, aseguró, en una conferencia retransmitida en Facebook, que el partido hizo un estudio de la última semana, de 161 mil 418 tuits, con el apoyo de un grupo de especialistas.

Ataques pagados

Al final, llegaron a la conclusión de que muchos de los ataques “son pagados” por las personas que pretenden denostar a los dirigentes de la denominada “Cuarta Transformación”.

Pliego sostuvo que para estos ataques se realiza un gasto que va de cinco a siete millones de pesos a la semana, de acuerdo a los cálculos de su análisis.

El dirigente de Morena indicó que no conocen la procedencia del dinero para esas acciones en las redes sociales, por lo que adelantó que va a presentar una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice una investigación y, en su caso, castigue a los culpables.

Acusa a la derecha

El líder morenista enfatizó que los ataques llegan “de los conservadores, de la derecha”, por lo que llamó al INE a comprobar las pruebas, ya que no puede pretender que “el suelo sea parejo sólo de un lado”.

Manuel Padrón, especialista de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sostuvo que los “bots” detectados impulsaron 49.11 por ciento de la conversación negativa en torno a la jefa de Gobierno.

Indicó que se consideran “bots” estas cuentas, porque no tienen una antigüedad mayor a nueve meses y algunas no tienen ni una semana; además, no poseen seguidores o sólo siguen a una persona y su actividad se enfoca en impulsar “narrativas en común”.

Reveló que esas cuentas mostraron su apoyo a Carlos Loret de Mola, su medio Latinus, Joaquín López-Doriga y el expresidente Felipe Calderón, por citar a algunos.