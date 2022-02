Casado ve secundario el congreso del PP de Madrid y pone el foco en aclarar el contrato: “Me da igual quién se presente”

‘Génova’ mantiene el calendario de congresos regionales y el madrileño toca para el mes de junio, antes del cónclave nacional

El líder del PP, Pablo Casado, considera que el congreso regional del PP de Madrid es algo «secundario» y que le parece «muy bien» que Isabel Díaz Ayuso quiera presentarse porque «le da igual» quién lo haga. Sin embargo, ha puesto el acento en esclarecer cuanto antes el contrato de las mascarillas en plena pandemia para «no tener que estar dentro de unos meses teniendo que lamentar que esto no se explicó» cuando hay partidos que ya han anunciado que lo van a llevar a la Fiscalía.

«Si es que no es una cuestión de poder o de personalismos. ¿Qué más le da a la gente quién preside el PP de Madrid? Aquí lo importante es que no haya ningún problema de ejemplaridad ni de corrupción en ninguna administración que gobierna el PP», ha resaltado Casado en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

En esta tesitura, el presidente de los ‘populares’ ha quitado relevancia al cónclave madrileño, que ha centrado el foco informativo en los últimos meses. «A mi el congreso del PP de Madrid me da igual. Soy un convencido de las primarias, se presentará quién quiera», ha aseverado, para reiterar que él no puede «decir quién va a ser el presidente del PP de Madrid» y que esto lo ha dicho públicamente «cincuenta veces».

En este punto, ha señalado que le parece «muy bien» que se presente Ayuso a ese congreso regional y que llegue a presidir el partido si lo quieren los militantes del PP madrileño. Eso sí, ha indicado que él «no puede anticipar» la fecha de ese cónclave porque estaba fijado por una Junta Directiva Nacional –celebrada en 2020– en la que «participó» también ella. «NO ADELANTAMOS EL CONGRESO PORQUE ESTAMOS PIDIENDO UNA INFORMACIÓN»

Casado ha admitido que le «extrañaba» que su petición de adelantar el congreso madrileño «coincidiera con los días» en que le trasladó los datos que tenía sobre ese contrato sanitario y la supuesta comisión que recibió su hermano.

Por eso, ha señalado que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, reconoció públicamente en su comparecencia de este jueves –en la que anunció un expediente informativo a Ayuso– que estaba «vinculado». «Nosotros no adelantamos el congreso porque estamos pidiendo una información y porque, además, no tenemos por qué adelantarlo», ha resaltado, aludiendo a los plazos fijados por la Junta Directiva Nacional del PP.

Dicho esto, ha reiterado que «le da igual quién se presente al congreso del PP de Madrid». «Lo apoyaré y, de verdad, lo importante aquí es quién preside la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y esas candidaturas las he designado yo, por cierto ante todo el rechazo externo e interno de mi partido porque no los conocían y no sabían lo estupendos que son y lo bien que están gestionando», ha declarado.

Casado se ha quejado que estos meses haya tenido que «aguantar una lluvia mediática de desprestigio, difamaciones, insidias» cuando él ha defendido siempre a la presidenta madrileña «en los momentos más críticos para ella, que no están tan lejanos».

«Si es que no es una cuestión de poder o de personalismos. ¿Qué más le da a la gente quien preside el PP de Madrid? Aquí lo importante es que no haya ningún problema de ejemplaridad ni de corrupción en ninguna administración que gobierna el PP y que no se esté llevando a los medios de comunicación estas disputas, que se tienen que hablar tranquilamente en privado», ha resaltado.

Al ser preguntado si no puede dar la sensación que está dejando migas de pan para que imputen a Ayuso, ha señalado que «en absoluto» y ha agregado que la dirección nacional se ha limitado a «contestar» a la declaración pública que hizo este jueves ante los medios.

«Nunca he acusado a Isabel Díaz Ayuso de nada. No lo he hecho ni siquiera cuando me he reunido con ella. Simplemente le he pedido información, deseando que la pueda aportar y que todo hubiera sido una información que no es real», ha indicado, para criticar la «reacción» de la presidenta madrileña de una forma «tan virulenta».

Casado ha explicado que se ha abierto expediente informativo a Ayuso porque «no se puede difamar o calumniar a un compañero de partido públicamente», tras las declaraciones públicas que formuló contra él mismo y la dirección nacional.

«Lo que quiero es que esto se resuelva ya, en beneficio de los afiliados del PP, que no merecen este espectáculo bochornoso. No lo merecen», ha proclamado, para comprometerse a «resolver esta cuestión» y a «unir el partido» dilucidando «todo lo que haya podido haber». A su entender, se trata de «garantizar que ningún ayuntamiento o CCAA del PP ha cometido una práctica corrupta o no ejemplar».

Preguntado también si en la reunión que mantuvo en otoño pasado con Ayuso puso encima de la mesa ese contrato de mascarillas como supuesto «chantaje» para que se retirara de la carrera por liderar del PP de Madrid, Casado ha dicho que «jamás» y ha recalcado que después de ese encuentro se celebró la Convención Nacional del PP, donde Ayuso expresó su apoyo a Casado en Valencia.

La dirección nacional del PP mantiene el calendario de congresos regionales pendientes que se celebrarán en los próximos meses y que culminarán en verano con el cónclave nacional. El 21 de julio se cumplen cuatro años de la elección de Pablo Casado tras las primarias internas en las que se impuso a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Las elecciones en Castilla y León interrumpió este proceso congresual al estar todo el partido volcado en la campaña. El PP aún tiene pendiente poner fecha a una decena de congresos aproximadamente, empezando por autonomías como la de Extremadura, cuyo cónclave se iba a celebrar a principios de año –con la previsible salida de José Antonio Monago– y se pospuso por los comicios.

La dirección nacional del PP tenía previsto reactivar los congresos a partir de ahora y el cónclave madrileño está previsto para la recta final de este proceso, en mes de junio, justo antes del nacional, según han señalado a Europa Press fuentes del partido.