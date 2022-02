EEUU.- Dos años de cárcel a la policía que mató al afroamericano Daunte Wright al confundir su pistola con el táser

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Una jueza del estado de Minesota ha condenado este viernes a dos años de prisión a Kim Potter, la policía que mató el pasado mes de abril de manera accidental al joven afroamericano Daunte Wright, al confundir su pistola con el táser.

Potter fue hallada culpable el pasado mes de diciembre de todos los cargos de asesinato, entre ellos el de homicidio involuntario. Por todos ellos, la jueza del condado de Hennepin, Regina Chu, ha impuesto dos años de prisión, de los cuales pasará bajo libertad vigilada un tercio.

Chu ha reconocido que su veredicto puede llegar a ser impopular y que habrá quienes no estén de acuerdo con él, pero cree que Potter no merece la sentencia de más de siete años de prisión que solicitó para ella la Fiscalía, pues su acción no fue intencionada.

Este veredicto «de ninguna manera menoscaba la vida de Daunte Wright», ha remarcado. «Este es uno de los casos más tristes que he tenido en mis veinte años en el juzgado», ha dicho Chu, informa la NBC.

El 11 de abril de 2021, una patrulla policial procedía a la detención de Wright por un cargo pendiente de posesión de armas. Cuando la víctima intentó regresar a su automóvil, tras un pequeño forcejeo, Potter disparó a quemarropa contra él. La víctima todavía tuvo tiempo para arrancar el vehículo pero la gravedad de las heridas hizo que se chocara a pocos metros con una barrera de hormigón.

En el momento del disparo, tal y como se escucha en las imágenes de su cámara corporal, Potter, en un evidente estado de nerviosismo, exclama que había disparado a Wright, alegando que había sido una equivocación. Dos días después presentó su renuncia al cargo de policía y el 14 de abril fue arrestada.

La muerte de Wright provocó una nueva ola de protestas contra la violencia policial en Mineápolis, escenario en el que hace casi dos años antes el agente Derek Chauvin clavó su rodilla durante nueve minutos sobre el cuello George Floyd, provocando su muerte y por la cual fue condenado en enero de 2021 a 22 años de prisión.