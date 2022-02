España.- Ayuso quiere pensar que a Casado “le están engañando” y que le han dado “algo intoxicado”

Cree que entre medias hay gente «que no quiere» lo mejor para ella ni mucho menos para él porque sino «estas cosas no estarían sucediendo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que quiere pensar que al presidente del PP, Pablo Casado, «le están engañando» y que le han dado «algo intoxicado» porque no puede creer que estando centrados en lo importante puedan acogerse a que ella tenga que demostrar su inocencia.

Así lo ha indicado en una entrevista en ‘Cope’, recogida por Europa Press, donde ha hecho hincapié en que en la comisión recibida por parte de una empresa que contrató con la Comunidad «no hay ilegal».

La presidenta regional ha indicado que «en un momento trascendental para España» la gente no entiende como están es esto y ha defendido que lo único que ha hecho es «trabajar honradamente» dejándose la vida y «perjudicando la calidad de vida» de su familia y de su entorno.

Para Ayuso, hay alguien que en Madrid cuando están en cifras hipotéticas de mayoría absoluta «alguien está empeñado» en que a ella no le vaya bien ni a Casado tampoco. «Nada desearía más en esta vida» que a la vez que ella es presidenta de Madrid», Casado conquistase «el cambio» que en España es «tan necesario». La presidenta ha señalado que entre medias hay gente «que no quiere» lo mejor para ella ni mucho menos para él porque sino «estas cosas no estarían sucediendo».