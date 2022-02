Liberaron a ‘El Fantasma’, operador del crimen organizado en Zacatecas, revela AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que por la madrugada fue liberado por un juez un ‘delincuente peligroso’ de Zacatecas, que fue detenido en Chihuahua.

“Hoy nos informaron por ejemplo, aprovecho, porque se trata de un asunto que consideramos grave aquí en Chihuahua con la participación de la fiscalía estatal se detuvo a una persona acusada de secuestro presuntamente un delincuente peligroso que actuaba en Zacatecas se detiene aquí, se le lleva a Zacatecas y un juez lo deja en libertad”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

Rafael N ‘El Fantasma’ fue detenido en el estado de Chihuahua el pasado 13 de febrero, en cumplimiento a una orden de aprehensión por los delitos de secuestro.

Asimismo, al acusado se le atribuía un terrorífico crimen en el territorio zacatecano que culminó con diez cadáveres colgados en un puente, en el municipio de Cuauhtémoc.

Una vez detenido las autoridades zacatecanas reclamaron al detenido, al ser uno de los objetivos prioritarios de las mesas de seguridad en dicha entidad, por operar en favor del Cártel Jalisco Nueva Generación.

AMLO lamentó los hechos que señaló como parte de las inercias y vicios que ‘la cuarta transformación’ que está en el gobierno viene arrastrando de administraciones anteriores en las cuales la delincuencia y la autoridad estaban coludidas.

“Se daba a nivel estatal, municipal, entonces estamos evitando que eso suceda, que se marque la línea divisoria de la autoridad y la delincuencia, que no haya contubernio, en eso estamos, no es fácil y no todo depende del ejecutivo, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, tiene que ver también con el poder judicial, tanto en estados como la federación”, expresó el presidente.

Actualmente en Zacatecas, las autoridades han señalado como responsables de la ola de violencia que aqueja al estado, a un enfrentamiento entre cárteles enemigos, uno de ellos, el Cártel Jalisco Nueva Generación.