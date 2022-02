Croacia.- Detenido el ministro de Construcción de Croacia por su presunta implicación en un caso de corrupción

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Construcción de Croacia, Darko Horvat, ha sido detenido este sábado como parte de una investigación de corrupción, ha anunciado el primer ministro del país Andrej Plenkovic.

Horvat ha sido detenido en relación a un escándalo de subsidios a las empresas en 2018 y será despedido del gabinete, ha hecho saber el jefe del Gobierno croata.

Plenkovic, no obstante, ha recriminado a la Fiscalía del país los motivos del arresto de Horvat que, por el momento y a su entender, parecía decidido por motivos políticos.

«Obviamente, los fiscales estatales y el poder judicial trabajan de forma independiente y deben tener una razón para apresurarse», ha explicado Plenkovic.

«Para mí, no obstante, el momento del arresto no parece neutral, en el contexto de que el Gobierno a acaba de presentar un paquete de ayuda para ayudar a los ciudadanos y a la economía. Me gustaría pedirle al fiscal del estado que explique la prisa», ha añadido en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Plenkovic, un exdiplomático de 51 años, ganó un segundo mandato para su Unión Democrática Croata de centro-derecha en 2020. Su victoria se produjo a pesar de las acusaciones de corrupción, que llevaron a siete ministros a abandonar el Gobierno en medio de acusaciones de fraude o conflicto de intereses durante su primer mandato.

La clasificación global de Croacia en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha caído al puesto 63 en los últimos tres años desde el puesto 50 en 2015.