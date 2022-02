Fútbol.- Bordalás responde al Athletic: “No vamos a dejar que nos pisoteen”

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Valencia, José Bordalás, ha entrado en el cruce de declaraciones entre su club y el Athletic, rival en semifinales de Copa del Rey, y ha asegurado que «no» permitirán que les «pisoteen», además de afirmar que una victoria este domingo ante el FC Barcelona en Mestalla les daría «mucha confianza» para el tramo final de LaLiga Santander.

«Nosotros estamos centrados en el día a día, no somos ajenos a ese tipo de declaraciones, pero me llama la atención que haya un intento de condicionar la eliminatoria y desviar la atención como sucedió, por ejemplo, después del partido de ida por parte del Athletic Club. Si hubo un equipo perjudicado en aquel partido fue el Valencia», señaló en rueda de prensa.

El polémico partido en San Mamés del duelo de ida terminó 1-1, después de que no se pitase un penalti a Hugo Duro reclamado por el cuadro ‘che’; la vuelta se disputará el próximo 3 de marzo. «Todo mi apoyo a mi club, a Ricardo Arias y a toda la gente que nos representa y que siente el Valencia como algo suyo. No vamos a dejar que nos pisoteen de ninguna manera cuando todo lo que se está diciendo es totalmente falso», indicó.

«Lo que no podemos aceptar es que otros le den la vuelta a la tortilla y que el enfoque sea que eres el verdugo cuando eres la víctima. Nos sentimos arropados y respaldados por nuestra afición y nuestro club y vamos a ser una piña para intentar llegar a la final. Los partidos se ganan en el césped», insistió.

Por otra parte, el preparador alicantino valoró el choque de este domingo ante los azulgranas. «Es un grandísimo rival, obviamente, el campeonato nos está mostrando que cualquier rival tiene su dificultad. El Barça es un gran equipo, lo afrontamos con máximo interés, estamos concienciados para hacer un gran partido y estoy convencido de que tendremos nuestras opciones de ganar», manifestó.

Además, explicó que tiene «un gran respeto» por los hombres de Xavi Hernández, y que una victoria ante ellos les daría «mucha confianza». «Pero tenemos que tener una mentalidad ganadora y ambiciosa, jugamos en casa con nuestra afición, eso nos va a dar un plus y confianza. Estamos ilusionados y estoy convencido de que el equipo mañana va a hacer un gran partido», expuso.

Sobre las bajas del cuadro culé, no cree que le dejen «debilitado». «Tienen la baja de Piqué y vamos a ver si puede jugar Araujo. Obviamente tienen un nivel sobradamente demostrado para competir a un gran nivel. Es una gran oportunidad, pero no nos fijamos en las bajas del rival, sino en dar nuestra mejor versión. Nunca nos hemos lamentado de las bajas, y quizá nosotros hemos sido el equipo con más problemas de lesiones y bajas en el campeonato», declaró.

«Se han reforzado francamente bien, tienen un gran potencial y es un equipo que ha crecido. Tienen buenos números desde inicio de año hasta ahora y es un equipo con gran potencial. Nosotros también hemos cambiado y creo que estamos a mejor nivel que cuando visitamos el Camp Nou. Tenemos confianza para hacer un gran partido, veo a los chicos mentalizados y muy enchufados, con ganas de revertir la dinámica», prosiguió.

Respecto a las acusaciones de que el Valencia interrumpe demasiado el juego, las consideró «un comodín que tienen algunos para justificarse». «Nosotros vemos cada partido y no conozco ningún equipo, ni siquiera el Athletic Club, que cuando va ganando se de prisa. En el partido del Athletic cuando ganó al Barcelona no se jugó después de marcar el gol decisivo para estar en la siguiente ronda. No tenemos una forma de jugar distinta a los equipos, tenemos nuestras señas de identidad, nuestro sello, pero eso que dices es algo que se intenta para quitar mérito al trabajo de los profesionales», subrayó.

Por último, habló del estado de Thierry Correia y Gabriel Paulista. «Desafortunadamente, el pasado jueves en una jugada sin aparente peligro, a Thierry le pilló en medio de una disputa entre dos compañeros, con tan mala fortuna que uno de ellos le cayó encima y le hizo un esguince en la rodilla. Gabriel, por su parte, ha entrenado con normalidad en varias sesiones y es posible que mañana esté con el equipo», apuntó, indicando que deben ser «inteligentes y cautos» con el brasileño.