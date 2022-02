Fútbol.- Mendilibar: “Nos vamos con dolor de muelas y era previsible”

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Alavés, José Luis Mendilibar, lamentó las ocasiones desperdiciadas este sábado frente al Real Madrid (3-0) en el Santiago Bernabéu y reconoció que vuelven a Vitoria «con dolor de muelas», algo que era «previsible» por la entidad del rival.

«Con 0-0 hemos tenido un par de opciones bastante claras, Jason que la ha tirado arriba y luego antes de su primer gol con Pere Pons, que ha estado muy listo para robar el balón pero le ha faltado estar más tranquilo para hacer gol», recordó Mendilibar en rueda de prensa.

«Si no metes las ocasiones que tienes en un campo así es muy difícil aguantar el 0-0. Nos han metido el primero, que ha sido un buen gol, el segundo llegó tras otra gran jugada y el tercero ha sido un penalti que pitan a favor de un equipo grande. Nos vamos con dolor de muelas y podía ser previsible», añadió.

«Lamento no haber aprovechado las ocasiones porque en la última media hora un equipo como el Madrid te arrolla y ellos incrementan el ritmo de juego y no es fácil poder aguantar. Tuvimos la ocasión de Pere Pons que no pudimos aprovechar. Esa era la idea poder aguantar como en el primer tiempo, pero la pena ha sido no aprovechar esas ocasiones que hemos tenido», incidió el técnico de los babazorros.

Además, Mendilibar aseguró que «fuera de casa ha sido el partido más completo» desde su llegada pese al marcador. «Ha sido el partido en el que más hemos competido. Hemos competido hasta que nos han dado las fuerzas y no hemos podido salvar el primer gol suyo y la pena ha sido esa, no meter ninguna. En la gran mayoría de los partidos que juegan en casa hacen gol y por eso es importante marcar aquí si quieres puntuar».

Por último, el entrenador de los vitorianos rechazó afirmar que salen reforzados porque -pese a competir bien- el marcador es abultado. «No sé, es un 3-0, ves el marcador y… no sé si hemos merecido ese 3-0. El penalti último es un gol más pero en ese sentido no sé si salimos reforzados porque nos hacen daño esos goles», sentenció.