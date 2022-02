Birmania.- Activistas birmanos denuncian que varios países de la región siguen cerrando contratos con la junta golpista

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La organización Justicia para Birmania, opuesta a la junta militar golpista que se hizo con el poder por la fuerza el año pasado, ha denunciado que seis países de la región (Indonesia, Filipinas, Vietnam, Camboya, Singapur y Tailandia) mantienen vínculos económicos con los militares en a través de la venta de armas, así como de la venta de equipos de telecomunicaciones, petróleo y gas.

El informe de la ONG, recogido por el portal de noticias opositor The Irrawaddy, llega en un momento en que el régimen birmano se encuentra relativamente aislado por los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) que han excluido de sus cumbres a altos responsables de la junta.

En el documento, el grupo apunta a empresas como Emerging Towns & Cities Singapore (ETC), que realizó pagos por valor de millones de dólares al régimen para el desarrollo inmobiliario, o PTT Public Co. Ltd, cuyo accionista mayoritario es el gobierno de Tailandia, y que ejerce de operadora en múltiples proyectos de exploración de gas en Birmania.

El país sigue sumido en el caos desde el golpe de febrero. Grupos como la Asociación de Asistencia Presos Políticos de Birmania denuncian que la represión militar se ha cobrado las vidas de 1.500 personas hasta el momento y en los últimos meses han emergido numerosos focos de resistencia que amenazan con arrastrar al país a la guerra civil.

Sin ir más lejos, el pasado jueves, el principal diplomático birmano, Wunna Maung Lwin, fue excluido de la cumbre en Nom Pen (la capital de Camboya) por la falta de progreso en la desactivación de la violencia y en la implementación del llamado «consenso de cinco puntos», la ‘hoja de ruta’ trazada para la celebración de una transición democrática en el país.

Justicia para Birmania recuerda, no obstante, que ningún país de la ASEAN ha impuesto sanciones a la junta ni a sus empresas. Un portavoz del grupo, Yadanar Maung, pide a «gobiernos y las empresas de la ASEAN que pongan fin de inmediato a los negocios con la junta militar y sus socios, y dejen de suministrar armas y equipos a las fuerzas armadas terroristas».