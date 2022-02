Finlandia derrota a Rusia, gana 1er oro olímpico en hockey

Finlandia celebra un gol de Ville Pokka en la final masculina de hockey sobre hielo contra el Comité Olímpico Ruso en los Juegos Olímpicos de Beijing, el domingo 20 de febrero de 2022. (AP Foto/Jae C. Hong) Finlandia celebra un gol de Ville Pokka en la final masculina de hockey sobre hielo contra el Comité Olímpico Ruso en los Juegos Olímpicos de Beijing, el domingo 20 de febrero de 2022. (AP Foto/Jae C. Hong) (Jae C. Hong/AP)