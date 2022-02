Ucrania.- Putin señala a Zelenski por el incumplimiento de los Acuerdos de Minsk

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado este domingo que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, no es capaz o no desea cumplir con los Acuerdos de Minsk para una solución negociada al conflicto del este de Ucrania.

«Putin en este momento tiene todo el fundamento para no considerar al presidente Zelenski como una persona que está dispuesta, puede o quiere cumplir el conjunto de medidas de Minsk», ha declarado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en una entrevista para el canal de televisión Russia 1 recogida por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Para Peskov, «si se estudian en conjunto todas las declaraciones de Zelenski, se deduce que: a) no puede, b) no quiere y c) no va a hacerlo». «Ucrania y el señor Zelenski declaran que el debate sobre la solución en el sureste (de Ucrania) es el objetivo principal, pero nosotros no somos parte del conflicto. Y la situación en el sureste debe discutirse entre el presidente Zelenski y los representantes de esa región», ha argumentado. Kiev «no quiere entenderlo», ha remachado.

En cuanto a la versión de Ucrania de que el Kremlin no contesta a las llamadas telefónicas, Peskov ha respondido que Kiev tampoco responde a la pregunta de «¿qué es lo que ustedes proponen discutir?».

«Tampoco escuchamos ninguna declaración que exhorte a Kiev a moderarse. Ninguna. Ni la OTAN, ni las capitales europeas, ni Washington instan a Kiev a tener cuidado, a la cautela. Todo eso es como si no existiera. Esa posición difícilmente se puede llamar ni siquiera adecuada», ha indicado.

Rusia apoya a las milicias separatistas de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, independientes ‘de facto’ de Ucrania desde 2014. Además, Rusia se ha anexionado la península de Crimea ucraniana.

La última escalada de la tensión se ha iniciado en febrero, tras denunciar Estados Unidos la presencia de 150.000 militares rusos en las fronteras de Ucrania.