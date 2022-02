Venezuela.- La ex fiscal general venezolana exiliada en España asegura que no hay pruebas de que cometiera crimen alguno

Ortega está tramitando su asilo político en España y está «muy confiada» en que tenga un resultado positivo

La que fuera fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha asegurado desde España, donde está tramitando el asilo político, que «no hay una sola prueba que demuestre que cometí crímenes en Venezuela».

«Hablan y declaran mucho, pero ni una sola prueba han presentado que demuestre lo que dicen. Nadie ha mostrado pruebas de que existe una causa en mi contra fundada en pruebas serias y verificables. Una declaración, una opinión, no es prueba de nada. Un comentario en las redes sociales tampoco», ha afirmado Ortega en una entrevista por videollamada con el periódico venezolano ‘El Universal’.

Las autoridades venezolanas la acusan de traición a la patria, usurpación de funciones, falsa denuncia o acusación y asociación. «Quienes inventan esas falsedades le tienen miedo a mis acciones. Les asusta lo que hago, lo que estoy haciendo o lo que puedo hacer. Cuando yo hablo, enseguida salen porque se molestan, se aterrorizan, me temen», ha apuntado.

Ortega salió de Venezuela en 2017 y ha acusado de corrupción y violaciones de Derechos Humanos al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como de violar el orden constitucional porque el Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes.

Ortega ha pasado cuatro años en Colombia, pero finalmente decidió trasladarse a España porque temía por su vida debido a las amenazas y por lo permeable que es la frontera entre ambos países. Para Ortega, quienes tienen el poder en Venezuela «no son niños de pecho». «Son unos delincuentes capaces de hacer tropelías, cometer cualquier delito, para conseguir sus objetivos», ha afirmado.

Sobre la concesión del asilo, Ortega ha afirmado que se está tramitando y ha asegurado que «estoy muy confiada en que todo va a salir bien».

En cuanto a la investigación contra el Gobierno venezolano en el Tribunal Penal Internacional (TPI), ha recordado que fue ella la que presentó en noviembre de 2017 el primer escrito para abrir el proceso. «Me da lástima que algunas personas que se comporten de una forma tan poco ética, que se atribuyen méritos de otros, diciendo que fueron ellos por los cuales se inició la investigación ante el Tribunal Penal Internacional, pero no han presentado ni una sola prueba», ha apuntado.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Ortega también ha criticado a la oposición venezolana que se resigna a esperar a que Nicolás Maduro se rinda y renuncie al poder. «Casi todo el país no tolera la autocracia y si actuamos con unidad de propósito seremos invencibles», ha argumentado.

«Lo difícil no es derrotar la autocracia, lo difícil es que recuperemos la confianza en que podemos vencer si actuamos con responsabilidad ciudadana, si actuamos juntos», ha añadido.

Además, ha reprochado la falta de unidad. «Si los resultados electorales no fueron los esperados no se debió al venezolano ni se debió a la autocracia, sino a las fuerzas democráticas que no tuvieron la grandeza de adoptar medidas para ir en una sola propuesta que nos permitiera triunfar, y ese análisis hay que hacerlo y no se ha hecho», ha espetado.

«Sí hay opción, y esa opción es el poder que tienen los venezolanos. Vamos a seguir luchando, organizándonos en torno al voto, para en el 2024 tener el triunfo, un triunfo para Venezuela», ha aseverado en referencia a las futuras elecciones presidenciales.