Vuelve festival de música al Barrio Francés de Nueva Orleans

Varias personas bailan durante un evento en el Festival del Barrio Francés, en Nueva Orleans, el domingo 13 de abril de 2014. (Kathleen Flynn/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP) Varias personas bailan durante un evento en el Festival del Barrio Francés, en Nueva Orleans, el domingo 13 de abril de 2014. (Kathleen Flynn/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP) (Kathleen Flynn/AP)