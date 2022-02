Coronavirus.- Grecia multará a unas 300.000 personas mayores de 60 años por no haberse vacunado contra la COVID-19

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Grecia han informado de que empezarán a multar a partir de este lunes a unas 300.000 personas mayores de 60 años por no haberse vacunado contra el coronavirus.

Las multas, que están siendo tramitadas por el Ministerio de Gobernanza Digital, empezarán a ser emitidas este martes, según ha recogido el diario ‘Kathimerini’. Así, a finales de semana, las multas aparecerán en la página web de la agencia tributaria griega.

La ley indica que los ciudadanos de más de 60 años que no se hayan vacunado antes del 17 de enero serán multados con 100 euros al mes hasta que se vacunen, si bien la cuantía de la multa fue de 50 euros en enero.

Esto implicará que nos 4.700 trabajadores sanitarios no podrán acudir a trabajar hasta el 31 de marzo y correrán el riesgo de ser sometidos a una suspensión de empleo y sueldo hasta que termine la pandemia.

Por su parte, el ministro del Interior, Makis Voridis, ha señalado que prefiere no referirse a esta situación como un «despido». «El despido es cuando dejo de trabajar con alguien. Cuando voy a los trabajadores de la salud y les digo que para dar servicios de salud hay que vacunarse, yo no he despedido a nadie, he puesto una condición para la prestación», ha aseverado.

Las multas no se aplicarán, no obstante, a aquellas persona que queden exentas por motivos sanitarios.