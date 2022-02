Fútbol.- Allegri ve “poco probable” que la eliminatoria ante el Villarreal quede sentenciada en la ida

BERLÍN, 21 (STATS Perform/dpa/EP)

El entrenador de la Juventus Massimiliano Allegri destacó este lunes que ve «poco probable» que la eliminatoria ante Villarreal quede sentenciada en la ida en La Cerámica, al mismo tiempo que confirmó que Álvaro Morata y Dusan Vlahovic, refuerzo invernal procedente de la Fiorentina, serán titulares.

«Orden, técnica y paciencia. Es poco probable que el pase a la próxima fase se decida el martes. El derbi (un empate 1-1 ante el Torino) fue un partido reñido, la Juve hizo un buen partido, pero siempre hay que estar tranquilo y equilibrado en el análisis», apuntó Allegri en la previa de la ida de octavos de final de la Liga de Camepones ante el ‘Submarino amarillo’.

El técnico afirmó que no sabe cómo puede cambiar el enfoque del encuentro teniendo en cuenta que los goles fuera de casa ya no tienen valor doble. «Pensemos en obtener un buen resultado», insistió. «Al comienzo de la temporada hubiéramos perdido contra el Torino. Estoy contento con el enfoque del equipo, así que quiero verlos jugar bien con y sin balón contra el Villarreal. Tendremos que hacer un buen partido y tener fortuna», analizó.

Los ‘bianconeri’ llegan al partido encadenando siete partidos invictos y cuartos en la Serie A, una mejoría que coincide con la llegada en enero del delantero Dusan Vlahovic, procedente de la Fiorentina. El serbio, que debutará con la Juventus en Champions, no podrá estar acompañado por Paulo Dybala, lesionado, por lo que formará pareja en ataque con el español Álvaro Morata, que suma dos goles en sus últimos cuatro partidos ante el Villarreal en todas las competiciones.

«Álvaro Morata y Vlahovic juegarán arriba, luego veremos el resto. Tengo algunas dudas en el centro del campo. No debemos darle una carga excesiva de responsabilidad a Vlahovic, este es su debut, no lo olvidemos. También debo protegerlo como lo he hecho con otros. Solo tiene 22 años», apuntó sobre el serbio, al mismo tiempo que insistió en que la Copa de Italia y la Champions son los dos grandes objetivos de la Juve.