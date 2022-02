Ciencia.-La inclinación de la corteza terrestre rigió antiguas megainundaciones

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La topografía de la edad de hielo habría sido diferente en escalas amplias debido a la deformación de la corteza terrestre por el peso de las capas de hielo, revela una nueva investigación.

Durante el apogeo de la última edad de hielo, grandes capas de hielo cubrían gran parte de América del Norte. Comenzaron a derretirse después de hace unos 20.000 años, y las megainundaciones de Missoula ocurrieron hace entre 18.000 y 15.500 años.

Un equipo liderado por Tamara Pico, profesora asistente de Ciencias Planetarias y de la Tierra en UC Santa Cruz, estudió cómo el peso cambiante de las capas de hielo durante este período habría inclinado la topografía del este del estado de Washington, cambiando la cantidad de agua que fluiría hacia los diferentes canales durante las inundaciones. Publica resultados en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El lago glacial Missoula se formó en el oeste de Montana cuando un lóbulo de la capa de hielo de la Cordillera formó una represa en el valle de Clark Fork en la franja de Idaho y el agua derretida se acumuló detrás de la represa. Eventualmente, el agua se hizo tan profunda que la presa de hielo comenzó a flotar, lo que resultó en una inundación glacial. Después de que se liberó suficiente agua, la presa de hielo se restableció y el lago se volvió a llenar. Se cree que este proceso se ha repetido docenas de veces durante un período de varios miles de años.

Aguas abajo del lago glacial Missoula, el río Columbia fue represado por otro lóbulo de hielo, formando el lago glacial Columbia. Cuando las inundaciones repentinas del lago Missoula se vertieron en el lago Columbia, el agua se derramó hacia el sur hasta la meseta del este de Washington, erosionando el paisaje y creando las denominadas Channeled Scablands.

Durante este período, la deformación de la corteza terrestre en respuesta al crecimiento y reducción de las capas de hielo habría cambiado la elevación de la topografía en cientos de metros, dijo Pico. Su equipo incorporó estos cambios en los modelos de inundación para investigar cómo la inclinación del paisaje habría cambiado la ruta de las mega inundaciones y su poder de erosión en diferentes canales.

«Usamos modelos de inundación para predecir la velocidad del agua y el poder de erosión en cada canal, y lo comparamos con lo que se necesitaría para erosionar el basalto, el tipo de roca en ese paisaje», dijo Pico en un comunicado.

Se concentraron en dos sistemas de canales principales, los tramos Cheney-Palouse y Telford-Crab Creek. Sus resultados mostraron que las inundaciones anteriores habrían erosionado ambos tramos, pero que en inundaciones posteriores el flujo se habría concentrado en el sistema Telford-Crab Creek.

«A medida que el paisaje se inclinaba, afectó tanto el lugar donde el agua se desbordaba del lago Columbia como la forma en que fluía el agua en los canales, pero el efecto más importante fue el desbordamiento en esos dos tramos», dijo Pico. «Lo intrigante es que la topografía no es estática, por lo que no podemos simplemente mirar la topografía de hoy para reconstruir el pasado».

Los hallazgos brindan una nueva perspectiva sobre este paisaje fascinante, dijo. Cañones empinados de cientos de pies de profundidad, cataratas secas, baches gigantes y marcas onduladas se encuentran entre las muchas características notables grabadas en el paisaje por las inundaciones masivas.

«Cuando estás allí en persona, es una locura pensar en la magnitud de las inundaciones necesarias para tallar esos cañones, que ahora están secos», dijo Pico. «También hay enormes cascadas secas, es un paisaje muy llamativo».

También señaló que las historias orales de las tribus nativas americanas en esta región incluyen referencias a inundaciones masivas. «Los científicos no fueron las primeras personas en observar esto», dijo Pico. «La gente puede incluso haber estado allí para presenciar estas inundaciones».