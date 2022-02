¿Qué ha pasado a casi un mes de la desaparición de “El Mijis?

Pedro Carrizales, “El Mijis”, acaparó la atención de los medios de comunicación desde que fue candidato a una diputación local en San Luis Potosí en 2018 respaldado por Morena y partidos aliados, ya que por su pasado como líder pandillero, tatuajes, forma de vestir y publicaciones en redes sociales fue criticado.

Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un personaje que generó simpatía entre la población no sólo de su entidad, sino de varias partes del país, ya que se dio a conocer su trabajo con pandillas para que dejaran las actividades violentas y tuvieron una forma legal de conseguir ingresos, también acompañó varias causas que exigen justicia para los más vulnerables.

Pese a esto, a 22 días de que se reportó su desaparición, el 31 de enero pasado, no se han visto demasiadas muestras de apoyo y solidaridad, como ha ocurrido en otros casos similares que han ocurrido recientemente en el país, como el secuestro y homicidio de varios jóvenes en Zacatecas.

Este caso se suma a las más de 95 mil personas que tienen reporte de desaparición en México desde 1964 hasta noviembre del año pasado, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED).

“Según cifras oficiales, al 26 de noviembre había más de 95 mil 121 personas desaparecidas en México, se observa que ha habido un aumento en el número de niños y niñas y mujeres desaparecidas, tendencia que se ha agravado durante el Covid-19, también se observa que los migrantes enfrentan un riesgo especial y también hay más de 52 mil cuerpos que no ha sido posible su identificación”, reportó el Comité.

¿Qué ha pasado con el búsqueda del ex diputado?

El pasado 14 de febrero, la de la activista Frida Guerrera, quien destaca por su actividad en temas de violencia de género y desaparición de personas, leyó una carta ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que fue escrita por Miriam Martínez Barraza, esposa del ex diputado.

“El 31 de enero de 2022 fue la última vez que lo vi, estábamos en Coahuila, sabía que iría a Nuevo León, pero las autoridades nos dicen que la última vez estuvo en Tamaulipas. Éramos varios los que acompañábamos a mi esposo Pedro Carrizales, conocido como ‘El Mijis’. Hoy son 14 días de no verlo, de no abrazarlo, de no ver florecer su sonrisa, de no admirar su andar sobre las calles donde transitan los olvidados, de no sentir el amor con el que planeaba ayudar a los presos injustamente, de no mirarlo alimentar y arropar a los migrantes que sobreviven al fuego cruzado, de no escuchar su voz, oponiéndose a lo injusto, son 14 días de incertidumbre y de dolor”, leyó la activista.

Te vamos a encontrar @mijisoficial. Esta es la carta que leímos al Presidente @lopezobrador_ para quién fue importante. Habláramos del tema. Dando voz a #Miriam y a todos los que lo estamos buscando. pic.twitter.com/OlPewGR9Al — FridaGuerrera #NiUnaMás (@Fridaguerrera) February 14, 2022

Aunque en la carta reconoce que ha tenido el apoyo de las autoridades, en su desesperación decidió solicitar su ayuda de forma directa: “Le suplico lo que cualquier esposa en mi situación suplicaría: ayúdeme a encontrarlo. Él confía en usted. Hay dos motivos que lo hacen andar: la causa y la transformación”.

López Obrador afirmó que el caso está en investigación y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez estaba encargada de dar seguimiento; sin embargo, Frida Guerrera le explicó que el fin de semana anterior varias personas se organizaron para armar una brigada de búsqueda y sólo la comisión de Búsqueda de Personas de Nuevo León es la única involucrada, pese a que los datos arrojan que también estuvo en Coahuila y Tamaulipas.

“Ya estamos atendiendo este caso. Rosa Icela Rodríguez es la responsable y se está trabajando en la búsqueda, lo estamos haciendo voy a pedirle a Rosa Icela de que hoy informe a sus familiares de lo que estamos haciendo, de todo lo que se está haciendo”, fue el breve comentario del presidente sobre el caso.

En redes sociales, el activista Julián LeBaron también exigió que fuera encontrado Pedro Carrizales, con quien participó en varias actividades: “Una madre, una esposa, nunca dejarán de buscar a sus desaparecidos. Miriam la esposa de nuestro compañero @mijisoficial le escribe a @lopezobrador_ para que lo encuentren. ‘En los barrios más dolorosos se puede encontrar la verdad’. Me uno a la petición, encuéntrenlo por favor”.

El 11 de febrero pasado el gobierno de San Luis Potosí informó que colaboraba con la fiscalía de Nuevo León para dar con el paradero del activista social que protestó contra el cantante Lalo Mora, en octubre del año pasado, tras difundirse casos de acoso sexual a sus seguidoras.

Desapariciones, atentados y enfermedad

Desde que la atención mediática se volcó sobre Pedro Carrizales le han ocurrido varios hechos relevantes que también se difundieron en la prensa y redes sociales, en la mayoría de ellos salió victorioso y agradeció a sus simpatizantes por sus muestras de cariño.

La primera ocasión en la se reportó su desaparición fue a finales de octubre del año pasado, cuando acudió a manifestarse a un concierto de Lalo Mora, días antes escribió en sus redes sociales algunos comentarios en su contra, pero aclaró que el tono agresivo “fue guasa” y que la manifestación sería pacífica.

“¡Te va tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales! ¿No estás emocionado? ¿Cómo quieren que lo recibamos banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos”, publicó en su momento Carrizales en Twitter.

En aquella ocasión el ex diputado estuvo privado de su libertad por unas 12 horas, de acuerdo con su relató, él y su acompañante se salvaron ya que cantó una canción de Mora, su localización ocurrió el 1 de noviembre por elementos de la Guardia Nacional con algunos golpes.

“Se informa que se comunicaron elementos de la Guardia Nacional con familiares e informan que encontraron al MIJIS en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí; le están brindado apoyo y seguridad. Mantendremos informando. Su familia agradece todo el apoyo”, se informó en sus redes sociales ese día.

Otro momento en el que fue víctima de la violencia ocurrió en febrero de 2019, cuando viajaba a bordo de un automóvil en Ciudad Satélite, en la capital de San Luis Potosí en compañía de su escolta de policías estatales y dispararon en su contra desde una motocicleta.

El coche tuvo dos impactos en una puerta y cuatro más en el parabrisas, pero nadie resultó herido tras el ataque.

También dio a conocer que un mes antes recibió varias amenazas por promover una iniciativa para sancionar el maltrato animal en la entidad, sobre todo las corridas de toro y peleas de gallos, por lo que incluso presentó un denuncia en la fiscalía de ese estado.

“Me han amenazado de todas las formas y por todos los medios por la Ley que prohíbe el maltrato animal. Debido a la gravedad e intenciones de ciertos grupos, temo por mi seguridad y la de mi familia; pido el apoyo de @JMCarrerasGob y @M_OlgaSCordero. Seguiré trabajando”, escribió el 17 de enero de 2019.

En septiembre de 2020 “El Mijis” anunció que le diagnosticaron cáncer desde un año antes, por lo que se sometería a varias cirugías para combatir la enfermedad: “A veces da miedo aceptar la realidad. Hoy entro a cirugía después de 1 año de luchar contra el cáncer. Me alejé y guardé la noticia sin ver que podía lastimar a quienes me aman. Les juro que la voy a librar y chambearé hasta mi último gramo de vida; nunca dejo luchas a medias”.

Un mes después, cuando regresaba de la Ciudad de México tras someterse a una sesión de tratamiento, el coche en el que viajaba estuvo involucrado en una carambola provocada por un tráiler en la autopista México-Querétaro y afirmó que todos estaban vivos y recibáis la atención médica necesaria.

“El Mijos es un buen hombre; su vida, tiempo y dinero los dedica a las causas sociales. Cada 6 de enero regala juguetes a los niños de familias de bajos recursos. Es casi una tradición en el barrio verlo llegar. Ayúdennos a encontrarlo. La información será confidencial”, escribió su familia este martes en su cuenta de Twitter.