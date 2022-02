Feijóo reivindica “una nueva etapa” en el PP y avanza: tomará “decisiones” en función de lo que le pida el partido

Urge el «desbloqueo» del «colapso» en el partido y ve preciso que «todos», él incluido, estén «a la altura de las circunstancias»

PONTEVEDRA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado la contundencia de su mensaje para advertir que el PP necesita ya «cambios, nuevas etapas y nuevos horizontes», antes de subrayar que «todos» en el partido están llamados a trabajar para buscar una solución a la crisis interna y a «tomar decisiones», empezando por él mismo, que lo hará en función de lo que le «pida» el partido.

«Todos, yo entre ellos, debemos tener la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Todos somos responsables de la situación y todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tomar decisiones, yo entre ellos. Tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y el partido pida que haga», ha sentenciado, en declaraciones a los medios en un acto en Pontevedra.

El ‘barón’ gallego ha aludido al encuentro previsto para este miércoles en Génova, al que prevé acudir, y ha incidido en la relevancia de dar pasos inmediatos, frente al anuncio con el que culminó la pasada jornada, la convocatoria de una Junta Directiva para el lunes, que fue recibido con insatisfacción en la dirección del PP autonómico.

Precisamente, preguntado acerca de que Díaz Ayuso no vaya a estar presente en esa cita de barones al no ser presidenta del partido en Madrid, ha constatado su sorpresa y ha subrayado que desconoce la «categoría» en la que se convoca el encuentro, pero ha advertido que un presidente de una Comunidad ocupe o no el equivalente cargo orgánico «es una persona muy relevante», dando a entender que debería estar.

Todo ello, en la misma jornada en la que la mayor parte de los líderes autonómicos del partido se han ido pronunciando favorables a que Pablo Casado dimita, lo que, una vez ‘autodescartada’ Isabel Díaz Ayuso, da fuerza a la ‘vía Feijóo’.

«DESBLOQUEAR LA SITUACIÓN DE COLAPSO»

Preguntado sobre el encuentro previsto para este miércoles, el presidente gallego ha apuntado que «el objetivo» es conseguir «desbloquear» la situación de «colapso» en la que, bajo su punto de vista, se halla el partido «en los últimos cuatro o cinco días».

Así las cosas, ha reivindicado la necesidad de impulsar «cambios» en la formación para lanzar «un mensaje de tranquilidad, seriedad y optimismo» a quienes confían en el PP como líder de la oposición en España. El reto último, ha reivindicado, es activar «una nueva etapa de ilusión y consolidación de la alternancia del PP en España». «Y lo vamos a hacer», ha advertido.

Feijóo ha remarcado que el objetivo no es solo cambiar personas, sino que ha admitido que, quienes piden cambios, grupo que encabeza él mismo, debe poner propuestas encima de la mesa. Y, con el foco en un congreso, ha remarcado que la decisión última sobre el timón del partido corresponde «a los militantes», ya que «hay que dar voz a la gente».

«EL PARTIDO TIENE QUE DECIDIR EL FUTURO DEL PARTIDO»

«El partido tiene que decidir el futuro del partido», ha sentenciado, para añadir que «así no se puede seguir», y que son los dirigentes de la formación los que tienen que ocuparse de «solucionar los problemas orgánicos».

«Lo importante no es que nos sentemos en un diván y preguntarnos qué debemos hacer; lo importante es dar respuestas a una alternancia democrática que España necesita», ha esgrimido, antes de remarcar que, a la espera de lo pueda «decir» Casado este miércoles, los pronunciamientos de barones y cargos están siendo «claros» y más «nítidos» si cabe este martes.

Y Feijóo ha añadido que, a su modo de ver, estas voces «tienen razón». «Necesitamos cambios, nuevas etapas y nuevos horizontes. Para eso, necesitamos incorporar a gente que pueda garantizar nuevas etapas y horizontes con responsabilidad y sosiego, pero con determinación», ha agregado, para concluir que, en esta coyuntura, no le ha «sorprendido» la dimisión de Almeida.

Según el dirigente gallego, Almeida venía trasladando «desde hace tiempo» su postura y las elecciones municipales «se aproximan», por lo que ve lógico que se «centre» en Madrid.

«En este momento, en la situación en la que estamos, todos, y cuando digo todos, yo estoy entre ellos, debemos tener la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias», ha zanjado.