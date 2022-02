Fútbol/Champions.- Rangnick: “Necesitamos estar preparados mental y físicamente para una atmósfera hostil”

Bruno Fernandes: «Si nos ceñimos al plan de juego desde el primer minuto hasta el último, podemos ganar»

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Manchester United, Ralf Rangnick, destacó este martes que en la Liga de Campeones «siempre tienes que rendir al máximo nivel», por lo que insistió en que su equipo necesita «estar preparado mental y físicamente para una atmósfera hostil» en el Metropolitano, al mismo tiempo que elogió el trabajo de Diego Pablo Simeone por conseguir títulos con el Atlético con una «identidad clara y juego reconocible».

«En la Champions League siempre tienes que rendir al máximo nivel. Mental y físicamente, necesitamos estar preparados para una atmósfera hostil, pero tenemos suficiente experiencia en el equipo», señaló Rangnick en declaraciones recogidas por los medios del club en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de final de la Champions ante el Atlético de este miércoles (21.00).

El técnico sabe que tiene por delante un «desafío físico y mental». «Trataré de preparar a nuestro equipo, mi equipo, exactamente para ese tipo de desafío. Tenemos que ser fuertes mentalmente en ambos partidos, más aún cuando jugamos fuera», advirtió.

«Siempre hay un lado emocional y esto también refleja el carácter del entrenador. Simeone es probablemente uno de los entrenadores más emocionales de Europa. El estilo y la forma en que sus equipos siempre juegan reflejan esas emociones que él trata de aportar al equipo, y de eso se trata. Necesitamos igualar los niveles de energía y emociones en ambos encuentros», explicó.

Rangnick no dudó en reconocer que siente «admiración» por el ‘Cholo’. «Ha ganado trofeos con una identidad clara y con un estilo de juego reconocible. Y no creo que esto haya cambiado en los últimos años. Todavía no nos hemos enfrentado, pero siempre he admirado lo que ha logrado. Creo que ha transformado al Atlético por completo en uno de los clubes más respetados de Europa», expresó el técnico del United.

FERNANDES: «TENER JUGADORES QUE DECIDEN PARTIDOS SIEMPRE ES ÚTIL»

El jugador del United Bruno Fernandes destacó el «olfato goleador» de Cristiano Ronaldo como un aspecto clave para el partido. «Cristiano ha ganado esta competición muchas veces. Se trata de que todos nos mantengamos unidos y tengamos el mismo enfoque, pero tener jugadores que puedan decidir los partidos en cualquier momento siempre es útil», reconoció.

«Ganar partidos te da confianza, lo cual es importante para nosotros. Es un partido difícil, pero si nos ceñimos al plan de juego desde el primer minuto hasta el último, podemos ganar», zanjó el portugués.