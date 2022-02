David Monreal toca puertas en federación por pago a maestros… pero no le abren

El convenio para otorgar un adelanto de 216 millones de pesos en orden de pagar la nómina magisterial en Zacatecas sigue sin ser firmado por la federación, pese a que ya habían hecho un compromiso por 2 mil millones de pesos para el 2022.

El gobernador del estado, David Monreal Ávila se encuentra en Ciudad de México realizando gestiones para la firma de dicho documento, e informó mediante un video en su perfil de facebook que no saldrá de la capital sin el compromiso signado por la autoridad federal correspondiente.

“No hemos podido avanzar con este compromiso, estoy buscando nuevamente reunirme con las autoridades para que podamos avanzar con la instalación de las mesas de trabajo de los maestros, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, para que podamos ir en la búsqueda de la solución a este viejo problema de la nómina magisterial.

“Al día lunes todavía no hemos podido formalizar la firma del convenio, estoy acá y no me voy a mover hasta no garantizar que se firme el pago de la siguiente quincena de los maestros y estar resolviendo hacia el futuro”, informó el gobernador.

Adelantó que lo que se ha venido discutiendo es una oferta que realizaron para otorgar 108 millones de pesos correspondientes a la nómina de enero y otros 108 millones para febrero, lo cual expresó, sería el primer adelanto, sin embargo no se ha concretado.

“Nos han ofrecido apoyo de 108 millones para el mes de enero y 108 millones para el mes de febrero que aunque no se ajusta ya es menos grave y estamos haciendo un esfuerzo de ir resolviendo hacia el futuro.

“Voy a estar, no me voy a mover hasta que no tengamos la firma del convenio, que son 208 millones y porque eso me permite seguir avanzando en los pagos de los maestros, advierto que no está resuelto de fondo como es mi deseo, en eso estoy”, dijo.

El objetivo del gobernador en Cdmx, manifestó, es lograr un convenio para comprometer a la federación a asumir los gastos de la nómina magisterial durante todo el año.