Edomex, Tabasco y CDMX, los estados que más deben a la CFE

Uno de los impuestos que más les cuesta pagar a las personas de México, es el de la luz.

Recientes cifras demuestran que los adeudos en el país se han incrementado en los últimos tiempos.

Los dichos: “Debo no niego, pago no tengo” y “Te la van a cortar”, no se podrían aplicar de mejor manera a lo que sucede con el pago de la luz en México.

Edomex, CDMX y Tabasco, los que tienen más adeudos

Específicamente, el Estado de México, Tabasco y la Ciudad de México tienen grandes adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cartera vencida de la CFE ascendió a 64 mil 500 millones de pesos en 2020, 18.4 por ciento más a lo que preveía el organismo presidido por Manuel Bartlett.

De esta cantidad, 63.7 por ciento, cerca de 41 mil 88 millones de pesos, se concentró sólo en estos tres estados del país: Estado de México (19 mil 73 millones de pesos), Tabasco (14 mil 710 millones de pesos) y la Ciudad de México (siete mil 305 millones de pesos).

Estados con diversos problemas

La Comisión Federal de Electricidad sostuvo que esos estados tienen diversos problemas sociales que no les permiten cubrir sus pagos.

En el caso específico de Tabasco, se debe al movimiento de resistencia civil al pago como protesta por altos costos tarifarios, en donde una gran parte de los usuarios de los sectores doméstico y comercial han dejado de pagar por el servicio desde hace dos décadas.

Mientras que para el Edomex y CDMX, la comisión señaló que existe el movimiento de resistencia al no pago del sector doméstico y comercial, debido a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), en 2009.

Además, la cuenta pública reveló que de 2018 a 2020, el adeudo de suministro de energía se incrementó en 31 de las 32 entidades, principalmente en Baja California Sur (73.8 por ciento), Querétaro (67.2), Guanajuato (65), Michoacán (62.8), Chiapas (61.1), Jalisco (60.5) y Oaxaca (50.3).