JJ.OO/Pekín.- Blanco: “El futuro del deporte invernal es espectacular, en 2026 los éxitos de Pekín se quedarán cortos”

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Olímpico Español (COE) felicitó a los deportistas españoles que han competido en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín y opinó que esta actuación y la posibilidad de sacar adelante la candidatura de 2030 hacen que el deporte invernal español tenga «un futuro espectacular».

El Comité Olímpico Español fue el escenario este miércoles de una recepción a parte de la delegación de 14 deportistas que estuvo en la cita, encabezados por los abanderados Queralt Castellet, subcampeona olímpica, y Ander Mirambell. A su lado, Javi Lliso, diploma, Thibault Magnin, Adur Etxezarreta, Imanol Rojo y Nuria Pau.

«Quiero dar las gracias a las dos federaciones (Nieve y Hielo) por el trabajo excepcional que han hecho. La actuación que han tenido nos anima para que junto al proyecto que estamos desarrollando (Pirineo 2030) en el futuro los deportes de invierno sean tan importantes y trasciendan tanto a nivel internacional como los de verano», expresó Blanco.

El dirigente recordó a los deportistas presentes que son «un gran ejemplo para los deportes de hielo y de invierno» y que son «los grandes abanderados de los Juegos». «Sois los que vais a movilizar a la sociedad española para que entiendan la importancia de tenerlos en España, sois muy importantes para el deporte español», añadió.

Blanco celebró que el deporte español haya tenido en la cita su «mejor actuación en unos Juegos» y por ello insistió en que el «futuro es espectacular», más si consiguen «el reto organizativo» de albergar la cita de 2030. «Contamos con vosotros, estoy seguro de que el 2026 estos éxitos se quedarán cortos», concluyó.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus, agradeció al COE el «magnífico trato, el cariño y la organización para haber podido competir» y no se quiso olvidar de felicitar a Olmo Hernán, su director deportivo, por ser «parte de los éxitos».

El mandatario se dirigió a los deportistas presentes para darles las gracias, recordando a Thibault Magnin que «el futuro es suyo» y a Javi Lliso que «a ver quien supera» su séptimo puesto en el esquí acrobático. A Ander Mirambell le calificó como «ejemplo de perseverancia», se mostró orgulloso de la presencia de Nuria Pau porque se lo «ha ganado a pulso», señaló a Adur Etxezarreta como «el navarro más rápido de los deportes de invierno» y felicitó a Imanol Rojo por firmar sus «mejores Juegos».

Se guardó a la medallista Queralt Castellet para el final y para recalcarle que ha hecho «historia». «Con los años te darás cuenta de lo que has hecho», subrayó. «Todos sois parte de la historia. Estoy muy orgulloso de todos vosotros y nuestros únicos éxitos sois vosotros. Seguid disfrutando», terminó May Peus.

Su homólogo de la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), Frank González, les agradeció su «sacrificio día a días y todos estos años» y le aseguró a su único representante en este día, Ander Mirambell, que están «trabajando muy bien». «Miraremos seguir juntos y mirar hacia el futuro del skeleton y de muchos deportes de hielo», indicó.

«Necesitamos estructuras en España. Desde la RFEDH estamos trabajando en el CAR del hielo para que pronto se haga ese sueño para que lo deportistas no tengan que abandonar España. Con estructuras podemos aspirar a que haya más deportistas que puedan llegar a las medallas. En Pekín hemos tomado nota por si tenemos que hacer lo mismo en 2030 que esperemos que así sea», añadió.

CASTELLET: «EL APOYO QUE ME LLEGÓ FUE UNA ENERGÍA ENORME»

En cuanto a los deportistas, Queralt Castellet confesó lo «increíble» que había sido comprobar «todo el apoyo» que había tenido. «Noté mucho el que me llegaba desde casa y aunque intenté no estar muy conectada, fue una energía enorme que me acompañó todos los Juegos., De eso me acordaré toda la vida», destacó.

Además, la vallesana espera que su éxito ayude a que crezca su deporte, aunque para ello se necesitan «instalaciones». «Hace falta poder entrenar en casa para que esos niños y niñas que quieren ser como yo lo puedan practicar», remarcó.

La catalana recordó el ser abanderada como «un momento especial» que disfrutó «al máximo» y felicitó a los organizadores por la «amabilidad» que les trataron y por realizaron «un magnífico trabajo». «Han tenido muchas complicaciones para organizarlos y han sido un éxito», celebró.

Ander Mirambell reconoció que fue «muy especial» ser el abanderado, «una de las cosas más maravillosas» que le han pasado en su carrera y que, a nivel deportivo, se quedaba con su «evolución». «Hay que invertir más porque no pude estar en el circuito en octubre. Cada día hice tiempos mejores, no sé que habría sucedido si hubiese estado tres semanas más. Me quedo con el espíritu de superación con los recursos que tengo», manifestó.

LLISO Y MAGNIN, FELICES DE DAR VISIBILIDAD AL ESQUÍ ACROBÁTICO

Javier Lliso, diploma olímpico en la modalidad de ‘Big Air’ del esquí acrobático, resaltó que su gran resultado no era «sólo» mérito suyo y que había ayudado «bastante a la visilibidad» de un deporte que es «bastante nuevo. «Hemos demostrado que somos buenos y si lo apoyamos podemos llegar a lo más alto», demandó.

A su lado estuvo su compañero Thibault Magnin, para el que fue «un sueño» estar en los Juegos. «Aunque no he con los resultados esperados, también vuelvo de una lesión y ha sido mi sueño cumplido. Ahora tengo que seguir entrenando para que en cuatro años ojalá pueda volver con una medalla. Es un honor llevar el ‘freesky’ a este nivel para que los niños lo practiquen y que en cuatro años seamos más en el equipo», puntualizó.

El esquiador Adur Etxezarreta, decimoséptimo en el descenso, se mostró «muy contento, más allá del resultado». «Creo que he estado esquiando a gran nivel, compitiendo de tú a tú con los mejores. Desde la federación se está haciendo un gran trabajo y poco a poco va subiendo el nivel en alpino», se sinceró, recomendando a los jóvenes que con «trabajo y esfuerzo todo es posible» y que «disfruten del camino y hagan lo que más le gusta».

Imanol Rojo, que compitió en tres pruebas del esquí de fondo, también se congratuló por haber hecho sus «mejores resultados» en su tercer participación olímpica, lo que ve como «un impulso para el futuro», mientras que la esquiadora Nuria Pau, que no pudo terminar el gigante, consideró «una recompensa al trabajo tan duro y hecho un poco en la oscuridad» su presencia en Pekín y apuntó que los deportistas olímpicos deben ser vistos como «alguien normal» y estar en unos Juegos «un objetivo a cumplir y no tanto un sueño inalcanzable».