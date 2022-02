Ucrania.- Bruselas niega que suspender Nord Stream 2 suba el precio del gas como sugiere Rusia porque no estaba activo

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha negado este miércoles que la suspensión en Alemania de la tramitación de los permisos para poner en marcha el controvertido gasoducto Nord Stream 2 vaya a tener un impacto negativo en los precios del gas para la Unión Europea, tal y como ha sugerido Moscú en respuesta a esta medida, tomada por Berlín el mismo día en que los 27 acordaron nuevas sanciones contra Rusia por su papel en la crisis ucraniana.

«Nord Stream 2 no está en activo, no hay gas en el gasoducto. Lo que se ha parado es la aprobación necesaria para ser operativo, lo que también significa que detener el proceso no puede afectar a los precios del gas», ha zanjado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, al ser preguntada en una rueda de prensa en Bruselas.

Vestager ha recordado que hace años el entonces presidente de la Comisión, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, dijo que este proyecto entre Alemania y Rusia «no es un proyecto de interés europeo», porque la Unión Europea cuenta ya con los ductos «que necesita», siguen distintas rutas y garantizan el suministro a Europa.

En este contexto, la política danesa ha concedido que en la actualidad «muchas cosas pueden afectar» a los precios del gas, pero que en todo caso la situación de Nord Stream «no tienen influencia» porque no tiene flujo.

La vicepresidenta comunitaria ha aprovechado para expresar el apoyo de Bruselas al Gobierno de Olaf Scholz en su decisión de suspender la certificación del gasoducto y ha dicho que desde la Comisión se trabaja con Berlín por si la medida provocara en Moscú una reacción que sí tuviera «efecto» para los intereses alemanes.

El martes, tras la suspensión del proceso, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, avisó a través de sus redes sociales de las consecuencias y escribió: «Bienvenidos al nuevo y valiente mundo en el que los europeos van a pagar muy pronto 2.000 euros por 1.000 metros cúbicos de gas natural».