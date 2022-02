Anastasya Samoylova, única artista rusa en ARCO: “Soy una privilegiada, tengo amigos ucranianos en búnkers”

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Anastasya Samoylova, única artista rusa con obra en ARCO, ha asegurado estar «viviendo un momento muy doloroso» y sentirse a la vez «una privilegiada» por estar «en un lugar sin conflictos», puesto que en Ucrania tiene «amigos que están en un búnker ahora».

«Soy una privilegiada por vivir en un lugar sin conflictos, pero solo hace 15 años desde que salí de Rusia y aún recuerdo las explosiones en Moscú. Es un privilegio sentirse seguro mientras en Ucrania mis amigos están en búnkers justo ahora», ha señalado en declaraciones a Europa Press la artista, quien también cuenta con la nacionalidad americana.

De hecho, Samoylova dejó Moscú para fijar su residencia en Miami hace 15 años. «Hace 15 años me fui y ahora soy americana, pero sigo teniendo familia en Rusia y Ucrania. Me fui porque en Estados Unidos tengo la libertad de expresión como fotógrafa que no podía tener en Rusia», ha señalado.

La artista ha asegurado estar viviendo un momento «muy emotivo» y añade que «nadie se mueve de sus países si todo está bien y es sencillo». «Soy inmigrante y ha sido un viaje para mí», ha destacado, recordando que esta situación está ligada con su obra, en la que trabaja principalmente con la idea de «representación».

Samoylova, quien ha recibido el Premio KBr de la Fundación Mapfre, ha acudido a ARCO para presentar su libro ‘Floridas’. Además, la fotógrafa expone parte de su obra en el stand de Sabrina Amrani, donde ya ha vendido algunas piezas, según han confirmado desde la galería.

«Esta mañana me he levantado con lágrimas y me fui derecha al Museo Reina Sofía. Durante toda mi vida, el arte ha sido una vía de escape y el arte nos da esperanza incluso en los peores momentos. Y hoy probablemente es uno de los peores días», ha comentado visiblemente emocionada.

Samoylova ha reconocido que su idea esta mañana era la de salir por Madrid para «fotografiar la ciudad» y completar así su proyecto, pero el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania le ha hecho cambiar de planes. «Como ser humano, estaba demasiado afectada. He ido al Reina Sofía y he visto la exposición de Michael Schmidt, un arte excepcional. Una vía de escape en tiempos de desesperanza», ha concluido.