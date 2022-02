The Washington Post exige detener “ataques sin precedentes” contra Loret de Mola

Ante el clima de inseguridad y acosos que existe contra los periodistas en México, no sólo por los grupos criminales, sino también por las autoridades, entre ellas los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periódico estadounidense The Washington Post exigió cesar el clima de intimidación.

En su edición impresa de ese jueves dedicó una plana completa titulada “Periodistas en México están bajo ataque”, en la que se incluye una foto de Carlos Loret de Mola, quien es colaborador del medio de comunicación para hacer su llamado al gobierno de México.

“El columnista de Global Opinions de The Washington Post Carlos Loret de Mola ha enfrentó ataques personales sin precedentes por parte del gobierno mexicano. México debe terminar con el actual clima de intimidación mediática. Cinco periodistas mexicanos ya han sido asesinados este año. La democracia exige una prensa libre e independiente”.

Agradezco mucho al @washingtonpost que haya publicado hoy en su edición impresa una plana completa para denunciar los “ataques personales sin precedente del gobierno mexicano” contra mí. “México debe detener el actual clima de intimidación a los medios”, escribió Loret en Twitter.

Esta no ha sido la única ocasión en que este mismo llamado se hace desde Estados Unidos, tan sólo el pasado martes el secretario de Estado, Antony Blinken, también pidió detener la violencia en contra de los periodistas.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos”, escribió en sus redes sociales.

También sobre el tema se manifestó el senador republicano Ted Cruz, quien también destacó que la situación política de México constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Ambos personajes tuvieron respuesta del gobierno mexicano, el primero a través de una carta del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mientras que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, le respondió al legislador.

¿Qué dijo el presidente López Obrador?

Al día siguiente del mensaje de Antony Blinken, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el funcionario estadounidense está mal informado o se expresó de mala fe sobre el homicidio de periodistas en México.

“Creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado.

“Si el jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado. Y sí es muy lamentable que pierdan la vista periodistas por distintas causas que, además, estamos atendiendo”, afirmó en su conferencia matutina.

Finalmente, aprovechó para pedirle a Antony Blinken que informe al gobierno de México sobre el financiamiento que habría de ese país a grupos opositores a la denominada Cuarta Transformación.

“A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo; por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González, que me responda eso y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado”.