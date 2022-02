EEUU: Llaman a estados a financiar mejor colegios negros

ARCHIVO - Esta foto del 21 de febrero del 2022 muestra la University Square en la Universidad Prairie View A&M in Prairie View, Texas. (Melissa Phillip/Houston Chronicle vía AP) ARCHIVO – Esta foto del 21 de febrero del 2022 muestra la University Square en la Universidad Prairie View A&M in Prairie View, Texas. (Melissa Phillip/Houston Chronicle vía AP) (Melissa Phillip/AP)