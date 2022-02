Fórmula 1.- Fernando Alonso: “No sería lógico que fuéramos a correr a Rusia”

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) repasó el inicio de la pretemporada con los test oficiales en Circuito de Catalunya, con vistas a un Mundial que cambia cosas en busca de más emoción, y trató el grave conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania, reacio a correr en Sochi como ya se está pidiendo.

«La verdad es que hoy me he despertado y al ver las noticias me he quedado en shock. Tristeza enorme. Sientes una injusticia enorme. Nuestros líderes tienen que arreglar esto de otra manera y no con armas. Nosotros como deportistas, como decía Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos», dijo este jueves en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press.

El doble campeón del mundo siguió la línea que poco antes marcó el piloto alemán y también del vigente campeón, Max Verstappen (Red Bull). Ambos mostraron su rechazo a correr el Mundial en Sochi, carrera prevista para el 23 de septiembre. «Ojalá la Fórmula 1 tome las mejores decisiones. Es verdad que tendremos una carrera en Rusia en septiembre y no sería lógico que fuéramos a Rusia», afirmó el español.

Alonso inicia estos días la toma de contacto con el Alpine de esta temporada. «No sé si satisfecho con el rendimiento del coche porque estamos en los primeros días, pero contento en general de cómo están yendo las cosas, de estar en otra pretemporada, de tener la ilusión de empezar un nuevo año y ojalá la pandemia nos dé también un respiro», apuntó tras las primeras pruebas.

«Tengo una mezcla de sensaciones en los primeros días con el coche. Algunas son positivas porque vemos que todo lo que habíamos probado en las simulaciones se están cumpliendo en la pista. También hay problemas de juventud del coche que estamos descubriendo. Estamos en un mundo muy competitivo y cuando vemos los tiempos de nuestros rivales nos crea un poco la duda», confesó.

El asturiano se refirió a los cambios y a la adaptación para este año. «Los coches van a ser diferentes a la hora de pilotar. Vamos a tener que adaptarnos. Los coches ruedan mucho más bajos porque tienen efecto suelo así que la aerodinámica se comporta de diferente manera. Y los coches tienen que ir muy duros de suspensión, esto hace que la conducción sea un poco más reactiva y que los coches se muevan un poco más», explicó.

Alonso dio sus impresiones a lo visto hasta ahora pero se centró en acercar a su Alpine. «Ferrari parece ser el coche más rápido y ha sido un poco una sorpresa. Mercedes también ha ido rápido. Redbull se ha escondido. Hay que reconocer que no somos tan rápidos como ellos a día de hoy, así que queda trabajo», dijo, antes de referirse a su plan.

«No lo tengo tan claro. No lo puedo compartir aún. No lo sé, estoy con curiosidad de cómo podemos ir este año. Los test son ambiguos, hay sensaciones positivas y negativas. Depende de los neumáticos, los rivales, etc. Ya veremos como empieza el año con las carreras. También me queda un año de contrato con Alpine y en algún momento tendré que pensar en mi futuro. Diría a día de hoy que es seguir en la Fórmula 1 un año o dos más», apuntó.