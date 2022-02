Fútbol/Liga Europa.- Lopetegui: “Hemos picado piedra y hemos desmontado a un buen equipo”

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, destacó el trabajo defensivo de sus jugadores para conseguir el billete a los cuartos de final de la Liga Europa, pese a la derrota (1-0) con el Dinamo Zagreb en el partido de vuelta, y aseguró que lo importante es «estar en el bombo» del próximo sorteo gracias al triunfo en el Pizjuán (3-1).

«Hacemos una valoración positiva, estaremos en el bombo y no es fácil. Jugar en este tipo de campos no es sencillo, ya se quedó fuera el Tottenham el año pasado. Sabíamos que íbamos a sufrir y no nos podíamos dejar llevar por el resultado de la ida», manifestó Lopetegui tras el choque disputado en el Maksimir de Zagreb.

«Hemos picado piedra y hemos desmontado a un buen equipo, sobre todo en la segunda parte, aunque no hemos conseguido el objetivo del gol. Cualquier detalle, como el penalti, los ha metido en el partido, esto es Europa, pero hemos conseguido mantener la renta», añadió el de Asteasu.

Además, el técnico nervionense recordó que tuvieron «muchas situaciones» para adelantarse, «pero el campo estaba blando y con resbalones». «Por unas causas u otras no hemos conseguido marcar ese gol que merecíamos en situaciones finales. Sin marcar, al final, esto es fútbol de élite y puedes sufrir», continuó.

Por último, el preparador vasco se refirió a la lesión de Diego Carlos y al derbi liguero del próximo domingo. «Hay que esperar a este viernes, pero Diego no abandona el campo así como así. Llegaremos al derbi tal y como hay que llegar a un derbi. Saldremos con once, con mucho ánimo y con mucha ilusión», finalizó.