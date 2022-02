Fútbol/Primera.- (Previa) Levante-Elche, derbi y ‘final’ anticipada por la permanencia en el Ciudad de Valencia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Levante y Elche afrontan este viernes (21:00 horas) en el Ciutat de València una ‘final’ anticipada en la pugna por la permanencia en la apertura de la vigésimo sexta jornada de LaLiga Santander, y a la que los locales llegan con la urgencia de sumar puntos y los franjiverde, bajo la inercia positiva del ‘efecto Francisco’.

El derbi regional cambia este curso los roles. El Levante, más acostumbrado a fijar su horizonte en Europa, es colista con tan solo 15 puntos, a 9 de la salvación que marca el Granada, con 24. En cambio, su rival es uno de los equipos más en forma del campeonato, con 4 victorias, dos empates, uno de ellos ante el Real Madrid en el Bernabéu, y tan solo la derrota ante el Sevilla en este 2022.

No obstante, el Levante no ha arrojado la toalla. La victoria (0-1) en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid en el partido aplazado y el empate (1-1) en Balaídos en un encuentro en el que mereció más abrigan la esperanza ‘granota’ por acercarse a la orilla de la salvación. Alessio Lisci contará con las bajas de Shkodran Mustafi y de Nemanja Radoja y la duda de Campaña, Sergio Postigo y Rubén Vezo, y la única novedad respecto al once de Vigo sería la entrada de Roger Martí por Dani Gómez.

En el Elche, el buen momento de Pere Milla, clave en las últimas jornadas y en la remontada (2-1) en la pasada contra el Rayo Vallecano, y el alta de su mejor ‘pieza’, el ariete argentino Lucas Boyé, alimentan aún más el optimismo de la hinchada visitante, que ha agotado las localidades disponibles en su viaje a Valencia.

«Lucas va a estar disponible. La competitividad en la zona de arriba es máxima, pero está con mucha mucha hambre de participar y de ayudar al equipo. ¿El colista? El que se relaje sabe lo que hay. Sabemos quiénes somos y sabemos que el único camino es el trabajo, el compromiso y la humildad y eso nos está llevando a sumar puntos. Nadie se puede salir del guión», destacó Francisco, apartando la relajación en la plantilla blanquiverde.

La única baja segura es la del argentino Javier Pastore. Pero el retorno del ‘9’ y de los sancionados Gumbau y Gonzalo Verdú, claves en el centro de la defensa y el medio campo, refuerzan aún más al Elche, que sueña con un triunfo que podría casi apartar a un rival en la pugna por la permanencia y acercarse a puestos más cabeceros en LaLiga que ya ocupó en tiempos remotos de su centenaria historia.

–PROGRAMA DE LA JORNADA 26 DE LALIGA SANTANDER

– Viernes 25.

Levante-Elche. González Fuertes (C. Asturiano) 21:00.

– Sábado 26.

Mallorca-Valencia. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 14:00.

Getafe-Alavés. Jaime Lastre (C. Aragonés) 16:15.

Rayo Vallecano-Real Madrid. Díaz de Mera (C. Cast-manchego) 18:30.

Atlético-Celta. Hernández Hernández (C. Las Palmas) 21:00.

– Domingo 27.

Villarreal-Espanyol. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 14:00.

Sevilla-Betis. Del Cerro Grande (C. Madrileño) 16:15.

Real Sociedad-Osasuna. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 18:30.

FC Barcelona-Athletic Club. Cuadra Fernández (C. Balear) 21:00.

– Lunes 28.

Granada-Cádiz. Sánchez Martínez (C. Murciano) 21:00.