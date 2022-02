Lía Limón pide no imponer Banco del Bienestar en AO; solicita reubicación

Lía Limón pidió la reubicación de la sucursal del Banco del Bienestar que se planea construir en avenida Glaciar en la Colonia Olivar de los Padres, en Álvaro Obregón.

La alcaldesa de la demarcación aseguró que habitantes de la zona manifestaron su inconformidad ante la construcción del banco, pues afirmó, agravará los problemas de movilidad en la zona.

“Nos sumamos a las voces que se han expresado y pedimos la reubicación de esta sucursal del Banco de Bienestar”, aseveró Limón a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

La edil informó que envió un oficio acompañado de más de mil 300 firmas de habitantes de la demarcación a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Secretaría del Bienestar, para solicitar la reubicación del inmueble.

“Esta sucursal saturaría más una vía ya de por sí colapsada. La problemática de movilidad en muchas zonas de Álvaro Obregón es seria”. — Lía Limón García.

En días pasados hicimos llegar a la Jefa de Gobierno y a @bienestarmx un oficio con más de 1300 firmas ciudadanas solicitando reubicación de la construcción del #BancoDelBienestar que presenta una problemática de movilidad en ÁO. Solicito se brinde la la atención adecuada. pic.twitter.com/hWiLL2Ufks — Lía Limón García (@lialimon) February 23, 2022

“Imponer sin consultar no es democrático”

Limón García indicó que no se opone a la construcción de sucursales del Banco de Bienestar; no obstante, recalcó que se deben hacer los estudios de viabilidad e impacto necesarios para no perjudicar a los habitantes de la zona, quienes afirmó, deben ser consultados.

La edil rememoró el caso de una sucursal del Banco del Bienestar que se pretendía construir en otra colonia de la demarcación, pero que logró detenerse. En septiembre de 2021, habitantes de la colonia La Era interpusieron un amparo ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, por la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar en un parque público.

“Ya con anterioridad, hubo reclamos por una sucursal que estaba propuesta en La Era, en un área con juegos infantiles que iban a desaparecer y que los vecinos lograron frenar”. — Lía Limón García.

La alcaldesa de Álvaro Obregón señaló que debe haber coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y refirió que “imponer sin consultar no es democrático”, pues la sucursal de avenida Glaciar saturaría una zona que ya presenta dificultades de movilidad.

Asimismo, indicó que las problemáticas de movilidad en Álvaro Obregón son serias y que los gobiernos federal y de la CDMX, en lugar de brindar soluciones, agravan la situación.