Ucrania.- Ucrania llama a consultas a su encargado de negocios en Rusia y empieza a evacuar su Embajada en Moscú

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Ucrania ha anunciado este jueves que ha llamado a consultas a su encargado de negocios en Rusia, Vasil Pokotilo, y ha empezado a evacuar su Embajada en Moscú, después de cortar relaciones diplomáticas con el país vecino tras el inicio de una ofensiva militar rusa en territorio ucraniano.

El Ministerio de Exteriores ucraniano ha resaltado en un comunicado publicado en su página web que «ha comenzado la evacuación de la Embajada de Ucrania en Moscú» y ha agregado que «los consultados en territorio ruso operan en sus capacidades de rutina por el momento».

Así, ha recordado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha apoyado su recomendación de cortar relaciones con Rusia y ha destacado que «ha iniciado los procedimientos para cortar relaciones diplomáticas en línea con las normas establecidas por el Derecho Internacional».

«Nuestro país ha adoptado este paso en respuesta a actos de agresión militar por parte de Rusia contra Ucrania, la invasión de las Fuerzas Armadas rusas para destruir el Estado ucraniano y la toma por la fuerza de territorio ucraniano con la intención de establecer un control de ocupación», ha dicho.

«Enfatizamos que la operación ofensiva de Rusia es un ataque contra la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, una grave violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas y principios establecidos en el Derecho Internacional», ha zanjado el Ministerio de Exteriores ucraniano.

Horas antes, Zelenski había asegurado en un discurso televisado que Kiev «ha cortado relaciones diplomáticas con Rusia». «Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad», ha manifestado el mandatario, quien ha destacado que «Ucrania no para de defenderse y no va a entregar su libertad».