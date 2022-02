Ucrania.- Ucrania rompe sus relaciones diplomáticas con Rusia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves que el país ha roto sus relaciones diplomáticas con Rusia tras la operación militar anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, horas antes.

«Hemos cortado las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad», ha aseverado durante una discurso televisado a la nación en el que ha matizado que «Ucrania no para de defenderse y no va a entregar su libertad».

Así, ha hecho un llamamiento a la población y ha recalcado que el país necesita «todo el apoyo posible». «Las fuerzas ucranianas lo necesitan», ha subrayado.