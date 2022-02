Ucrania.- Zelenski anuncia un intento de iniciar una conversación telefónica con Putin

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este miércoles en un discurso a la nación que ha tratado de iniciar una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, aunque no ha recibido ninguna respuesta.

«Hoy inicié una conversación con el presidente de Rusia. El resultado es el silencio. Aunque debería haber silencio en Donbás», ha asegurado el líder ucraniano, según ha informado la televisión Canal 24.

En su discurso a la nación, Zelenski ha hablado sobre el impacto de la agresión rusa a Ucrania: «El mundo entero está hablando de lo que puede pasar día a día. Puede suceder en cualquier momento. Cualquier provocación. Cualquier brote. Un flash que puede quemarlo todo», ha dicho.

Así, ha vuelto a desmarcarse de un posible ataque por parte de Ucrania en la región del Donbás y se ha referido a los ciudadanos rusos en segunda persona del plural: «Les dijeron que le ordenaría atacar Donbás, disparar y bombardear sin dudarlo. Aunque las preguntas son muy sencillas: ¿Disparar a quién? ¿Qué bomba?.

«Les han dicho que Ucrania puede representar una amenaza para Rusia. No ha sido así en el pasado, no es ahora y no será en el futuro. Exigís garantías de seguridad a la OTAN. Y nosotros os exigimos garantías de nuestra seguridad y a otros garantes del Memorando de Budapest», ha agregado.

Zelenski se ha referido, por ello, a la seguridad de toda Europa, y, en particular, a la seguridad en Ucrania: «Nuestro mayor objetivo es la paz en Ucrania y la seguridad de nuestros ciudadanos. Para eso, estamos preparados a hablar con todo el mundo, incluido con vosotros, en diferentes formatos y sitios».

El líder ucraniano ha insistido en que esta paz no se puede lograr «a toda costa», sino que se trata de «principios», «justicia» y «ley internacional»: «El derecho a la autodeterminación. El derecho a determinar el propio futuro».

Por otro lado, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, y el presidente de Polonia, Andrzej Duda, el líder ucraniano ha pedido, de nuevo, «garantías de seguridad» por parte de los demás países para Ucrania.

«Nos defendemos con el apoyo de nuestros socios, pero son los ucranianos los que están muriendo. Por lo tanto, Ucrania necesita garantías de seguridad», ha resaltado, agregando que incluso Rusia debería estar entre esos países, según recoge la agencia ucraniana de noticias Unian.

Durante la jornada del lunes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, y ordenó horas después la entrada de las Fuerzas Armadas rusas en las mismas en el marco de una «misión de mantenimiento de la paz», unas decisiones criticadas duramente por la mayoría de la comunidad internacional.

El Gobierno ucraniano cifró el lunes en 14.000 los muertos en los ocho años de conflicto en el este del país, antes de agregar que al menos 30.000 personas han resultado heridas, mientras que 1,5 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en Crimea y Donbás para escapar de «la ocupación» rusa del territorio de Ucrania.