“Gracias a dios estamos en paz”: Abelina López sobre conflicto en Ucrania

En el marco de la conmemoración del 201 aniversario del Día de la Bandera en Acapulco, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, fue cuestionada sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, a lo que refirió que en México “gracias a dios estamos en paz”.

Cada 24 de febrero conmemoramos a nuestra bandera. Tratar todos los días de ser mejores personas, mejores mexicanos, es la manera de honrar la memoria de nuestros héroes y su legado. Que el amor a la patria que aprendimos desde pequeños, sea siempre guía de nuestras acciones. — Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) February 24, 2022

«Esa reflexión me llevó hoy en la mañana a decir “pues señor, ¿cómo al ser humano le gana el poder? Le gana la avaricia”, y de esto muchas veces se enferma uno, y México está en paz, porque hay quienes amamos a los ciudadanos». — Abelina López Rodríguez.

López Rodríguez también fue cuestionada sobre el bloqueo que realizaron los normalistas en la Autopista del Sol este miércoles 23 de febrero, ante lo que aseguró, no es competencia de los presidentes municipales, pues la ley le corresponde al Congreso estatal. “A mí me toca ser presidenta, me toca trabajar por la prevención del delito”, aseveró.

Cabe señalar que la alcaldesa de Acapulco se ha mantenido en el ojo del huracán desde el inicio de 2022 por sus polémicas declaraciones sobre la violencia en su municipio. El 24 de enero la edil refirió que “la calor” y los “carbohidratos” eran factores que provocan la violencia en la demarcación.

Acapulco es el municipio más violento de Guerrero, durante 2021, el municipio que gobierna López Rodríguez concentró el 37.94% de los homicidios dolosos que se perpetraron en Guerrero (mil 165), de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Es eficiente”

Durante la conferencia mañanera de este 24 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que estaba “muy contento” con el desempeño de López Rodríguez, de quien afirmó, “es muy eficaz”, y también refrendó su apoyo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

El presidente @lopezobrador_ se dijo contento con el desempeño de la presidenta municipal de Acapulco, @AbelinaLopezR y de la gobernadora de Guerrero, @EvelynSalgadoP; es muy buena gobernadora y cuenta con todo nuestro apoyo, puntualizó. — Francisco Estrada (@betoestrada_75) February 24, 2022

Reconocen buenas intenciones de Evelyn, señalan abandono de Abelina

Los comerciantes afectados por el incendio en el Tianguis Campesino que tuvo lugar a las afueras del Mercado Municipal de Acapulco el pasado 18 de febrero, se quejaron por las intenciones de reubicarlos, tras el siniestro que redujo a cenizas 80 locales comerciales.

Los damnificados afirmaron que no esperan dinero, solo quieren que se les deje trabajar; no obstante, criticaron que hasta este 24 de febrero, las autoridades del municipio que gobierna López Rodríguez no hayan recogido los escombros.

De acuerdo con los comerciantes, la razón por la que rechazaron las propuestas para la reubicación del Tianguis Campesino que hizo el ayuntamiento de Acapulco, es porque lucharon 20 años para conseguir los espacios que fueron consumidos por las llamas.

Asimismo, reconocieron las intenciones de Salgado Pineda de ayudar; caso contrario al de las autoridades municipales, de quienes refirieron “solo ofrecen promesas y no ayudan”.