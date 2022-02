Brasil.- Brasil remplaza al jefe de la Policía Federal semanas después de una investigación que incriminaba a Bolsonaro

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia de Brasil, Anderson Torres, ha anunciado este viernes la destitución del hasta ahora jefe de la Policía Federal (PF), el comisario Márcio Maiurino, semanas después de que la institución concluyera que el presidente, Jair Bolsonaro, cometió un delito al revelar datos reservados de una investigación del Tribunal Superior Electoral (TSE).

«Hoy he invitado al director general de la Policía Federal, Paulo Maiurino, asumir la función de secretario de la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). En su lugar, en la PF asume Márcio Nunes de Oliveira, que como secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia nos deja un gran legado», ha anunciado.

Así, Maiurino pone punto y final a su etapa como jefe de la Policía Federal diez meses después de que asumiera el cargo. De Oliveira será el cuarto responsable de esta institución en tres años de Gobierno de Bolsonaro, en los que también estuvieron Mauricio Valeixo, Rolando de Sousa.

«A Maiurino, mi reconocimiento por su trabajo diario de reforzar el papel de la Policía Federal como institución autónoma sí, pero con respeto a los preceptos fundamentales de la corporación como jerarquía y disciplina. Su experiencia profesional será fundamental al frente de la SENAD», ha escrito Torres en Twitter.

El cargo de jefe de la Policía Federal no ha estado exento de polémica desde que Bolsonaro ocupa el Palacio de Planalto. Así, este último cese se produce después de que el cuerpo policial concluyera que el presidente brasileño cometió un delito al revelar en redes sociales datos confidenciales de una investigación sobre los ataques informáticos que había sufrido el TSE en 2018.

En aquella ocasión quedó probado que Bolsonaro utilizó esa circunstancia –el TSE sostuvo que no afectó a las elecciones de ese año– para intentar poner en cuestión la fiabilidad de las urnas electrónicas, como parte de la particular cruzada que desde hace unos meses está llevando a cabo para cuestionar la credibilidad de las próximas elecciones en las que no es favorito.

Sin embargo, esta no es la única polémica, ya en noviembre de 2021, Bolsonaro tuvo que reconocer durante una investigación que intentó inferir en la independencia de la Policía Federal cuando le pidió al por entonces ministro de Justicia, Sergio Moro, un cambio en la jefatura de la institución.

Esas presiones habrían venido de su interés por remplazar a Mauricio Valeixo por Alexandre Ramagem, cuya amistad con dos de sus hijos es notoriamente conocida, lo que provocó las protestas de Moro y su posterior dimisión como ministro.