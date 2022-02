Esta tinta puede imprimir paneles solares de bajo costo

La energía solar es una de las fuentes de energía más limpias. Y aún con el aumento de los precios de las materias primas, que incrementan los costes de fabricación de los paneles solares, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), su capacidad creció un 17% en 2021.

Según la AIE, se espera un futuro brillante para este tipo de energía, ya que se estima que la energía solar está en camino de batir récords de nuevos despliegues globales cada año a partir de 2022, con una media de 125 GW de nueva capacidad prevista hasta 2025.

Para facilitar aún más el despliegue de esta energía renovable, un grupo de científicos de la Universidad de Newcastle (Australia), dirigido por el profesor Paul Dastoor, creó una tinta electrónica capaz de imprimir paneles solares a bajo costo.

Su material, basado en polímeros semiconductores, sirve para fabricar paneles solares de grosor y aspecto similares a los paquetes de chips. Y está pensado para acelerar y abaratar el proceso.

“Ninguna otra solución de energía renovable puede fabricarse con tanta rapidez”, explicó Dastoor a Metro.

Y añadió: “En nuestra impresora a escala de laboratorio podemos producir fácilmente cientos de metros de material al día, en una impresora a escala comercial esto aumentaría a kilómetros”.

Hablamos con Paul Dastoor para saber más sobre esta nueva tecnología.

51.420 millones

de paneles solares de 350W serían necesarios para abastecer a todo el mundo.

Entrevista

Paul Dastoor,

profesor de física de la Universidad de Newcastle (Australia)

P: Háblenos del nuevo material que ha creado.

- Se basa en polímeros semiconductores, una clase sorprendente de materiales que pueden disolverse en la solución para formar tintas. Los paneles solares que hemos desarrollado se crean mediante la impresión de rollo a rollo.

P: ¿Cuáles son las ventajas de este material?

- Los paneles impresos que hemos desarrollado son ultraligeros (sólo 300 g/m2 frente a los 15-20 kg/m2 de los paneles de silicio convencionales), ultradelgados (<0,3 mm de grosor) y de bajo coste. Así, estos paneles pueden utilizarse donde los actuales no pueden llegar, como en cubiertas industriales, de almacenes y comerciales que no son lo suficientemente resistentes para soportar el peso. Con más de 4.000 millones de metros cuadrados de tejados en todo el mundo que no pueden soportar ahora los paneles solares, eso es una ventaja importante.

P: ¿Qué se necesita para producir su material a gran escala?

- Kardinia Energy, nuestro socio comercial, está desarrollando la primera fábrica para fabricar energía solar impresa aquí en Australia. Esta instalación servirá de modelo para los centros de fabricación mundiales. Está previsto que el primer producto esté disponible a partir de 2025.

Otros tres paneles solares innovadores

Kirigami

Basándose en el antiguo arte japonés del Kirigami, un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan (EE UU) ha desarrollado un sistema de energía solar que absorbe hasta un 40% más de luz que los modelos tradicionales y reduce la huella de carbono de su producción.

Paneles solares transparentes

Científicos de la Universidad Estatal de Michigan crearon células transparentes que son un 5 por ciento más eficaces. Estos paneles están compuestos por moléculas orgánicas, que son capaces de absorber la luz ultravioleta e infrarroja.

Árboles solares

Estas estructuras que emulan la forma natural de un árbol tienen paneles en forma de hoja conectados a través de ramas metálicas que utilizan la luz solar para generar energía. Los árboles solares son más ergonómicos que los paneles solares horizontales y ocupan casi 100 veces menos espacio para producir la misma cantidad de electricidad.