Papa Francisco.- El Papa cancela su viaje a Florencia y la misa del Miércoles de Ceniza por un dolor en la rodilla

ROMA, 25 (EUROPA PRESS)

El Papa ha cancelado por un «dolor agudo en la rodilla» el viaje que tenía previsto a Florencia este domingo para participar en el encuentro de los obispos y alcaldes del Mediterráneo organizado por la iglesia italiana.

Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado, el Papa el equipo médico «le ha prescrito un periodo de mayor reposo en la pierna». Además, el Pontífice también ha cancelado la misa que iba a presidir el día 2 de marzo en la iglesia de Santa Sabina para celebrar el miércoles de cenizas.

Francisco reveló en enero que sufre una inflamación del ligamento de la rodilla que limita sus movimientos y que le produce dolor al realizar mínimos desplazamientos como caminar o subir y bajar escaleras.

Confesó esta dolencia en una de las audiencias generales que preside los miércoles ante los fieles, que sufre «un problema en la pierna derecha». «Se me inflamó el ligamento de la rodilla», aseguró entonces. Si bien en esa ocasión optó por restarle importancia y asegurar que «es algo pasajero». «Dicen que esto le pasa solo a los viejos, no sé por qué me ha pasado solo a mí», dijo bromeando y arrancando las risas de los presentes.

El Papa, de 85 años, padece además un dolor en el nervio ciático que le hace caminar con una pronunciada cojera. Se trata de un problema recurrente. En el año 2020, a causa de una fuerte ciática Francisco tampoco pudo celebrar la misa de fin de año ni tampoco la primera celebración del 2021.