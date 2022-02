SWIFT: ¿Qué es el sistema tipo WhatsApp de los bancos del que buscan expulsar a Rusia?

El gobierno de Ucrania pidió que Rusia sea excluida de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Oskar Burgos/EFE)

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania puso de nuevo la tensión no sólo entre esas naciones, sino también en otros países que criticaron la intervención rusa, por lo que se anunciaron sanciones de diversos tipo para evitar que el conflicto escale, incluso se pidió el retiro de Rusia del Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Esta petición fue hecha por el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, quien también solicitó a la comunidad internacional imponer cuanto antes “sanciones devastadoras” contra Rusia para aislar al país “de todas las maneras posibles” tras poner en marcha lo que considera una invasión del territorio ucraniano.

¿Qué es y para qué sirve el SWIFT?

Este mecanismo se usa para el envío de dinero de un país a otro, por lo que para hacer este procedimiento se requiere de un código SWIFT por medio del cual se le indica al banco el lugar al que se quieren enviar los recursos, es decir, es similar agregar a un contacto de otro país al WhatsApp.

Ese código tiene el objetivo de incrementar la seguridad al momento de los envíos internacionales de dinero, ya que erradica los errores, reduce los tiempos de espera y evita costos adicionales.

“Un código SWIFT consta de entre 8 y 11 caracteres utilizados para identificar un determinado banco en específico en una transacción internacional, todo con la idea de asegurarse de que el dinero que transfieras sea recibido por el destinatario correcto”, detalla el banco BBVA.

En algunos estados de cuenta puede venir incluido dicho número, también se puede acudir a la sucursales bancarias para hacer la petición del código y proporcionárselo a la persona que hará el envío, también algunas aplicaciones bancarias tienen disponible ese servicio.

Otra opción es buscar en internet el término “código SWIFT” y el banco, ya que algunos foros han recopilado los datos para localizar los códigos de instituciones bancarias en varias partes del mundo.