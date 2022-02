Ucrania.- Ucrania apoya una posible mediación del Papa, pero advierte que del lado ruso no se dan las condiciones

«El Papa se ha saltado los protocolos porque quiere paz», dice el embajador ucraniano ante la Santa Sede

ROMA, 25 (EUROPA PRESS)

El embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Yurash, ha defendido que su país está abierto a una posible «mediación» del Papa Francisco en el conflicto, aunque ha advertido que en este momento del lado ruso «no se dan las condiciones para sentarse en una mesa a negociar».

«Ucrania está abierta a que la diplomacia de la Santa Sede medie para traer la paz. Es una idea que ya ha expresado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski (…) Pero en este momento ninguna mediación puede tener éxito. Del lado ruso, no se dan las condiciones para sentarse en una mesa a negociar», ha advertido el diplomático en conversación telefónica con Europa Press desde Leópolis, una ciudad al este del país.

Así, ha asegurado que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha ofrecido «su mediación» al gobierno de Ucrania, si bien ha considerado que en este momento Rusia está haciendo «prevalecer sus intereses» y que no está preparada para hacer «ninguna negociación de paz». «No es cierto que Rusia quiera sentarse a negociar con nosotros. Su posición es cerrada», ha remachado.

En este sentido, ha citado la ofensiva rusa que el lunes envió sus tropas a las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk. «Ha roto el protocolo de Minsk. No lo respeta y no quiere restablecer la paz. Nosotros no podemos simplemente entregarle nuestros territorios ignorando que ha violado nuestra integridad territorial», ha manifestado. «Putin considera que estamos en un contexto similar a la de Crimea, pero no es así», ha agregado.

A principios de 2014, después de que las protestas masivas en Ucrania derrocaran a un presidente pro-Moscú, Rusia invadió y anexionó la península ucraniana de Crimea, una medida que tanto Europa como Estados Unidos consideraron ilegal.

Yurash se ha hecho eco de las palabras del cardenal Parolin quien señaló en un comunicado que «todavía» había «tiempo» para abrir una negociación que frene «la locura y los horrores de la guerra».

EL «GESTO» DEL PONTÍFICE AL VISITAR LA EMBAJADA RUSA

Asimismo, ha valorado como un gesto «muy importante» y de «gran simbolismo» el hecho de que el Papa haya visitado esta mañana la embajada rusa ante la Santa Sede para «manifestar su preocupación por la guerra», según ha confirmado también la oficina de prensa del Vaticano. «Hay que entender la esencia de este gesto. El Papa se ha saltado todos los protocolos porque quiere que haya paz», ha señalado.

Del mismo modo, se ha mostrado «perplejo» ante las declaraciones que el embajador de la Federación Rusa ante la Santa Sede, Aleksandr Avdeev, ha hecho señalando que el Papa le ha manifestado su «preocupación» por la población ucraniana en particular por los que viven en Donetsk y Lugansk, las regiones ucranianas ocupadas por separatistas prorrusos, según han informado medios rusos.

«Estoy seguro de que ha mandado un mensaje al entorno de Putin para que pare esta guerra, para que ponga fin a esta injusta agresión contra nuestro territorio y contra la seguridad de toda Europa», ha asegurado Yurash. En este sentido, ha señalado que las puertas de la embajada de Ucrania ante la Santa Sede siempre estarán «abiertas para el Santo Padre» si quiere visitarles.

Por otro lado, ha valorado como «tardía» la respuesta del Patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia, máximo representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa, quien pidió el restablecimiento de la paz en el conflicto en Ucrania este jueves. Así, ha denunciado que en su discurso no censurase «claramente» la ofensiva militar de Rusia porque «el Evangelio nunca calla ante una guerra con víctimas». «Me gustaría que la Iglesia ortodoxa de Rusia fuera una guía espiritual y no una institución ligada a Putin», ha concluido.