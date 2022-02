Fútbol.- Ancelotti: “Hoy no veo nada negativo, estoy muy feliz”

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró «muy feliz» tras la victoria ante el Rayo Vallecano (0-1), gracias a un gol de Karim Benzema a siete minutos para el final, y aseguró que no vio «nada negativo» pese a la insistencia de las preguntas en la rueda de prensa.

«Hemos intentado siempre ganar el partido y lo hemos conseguido. Me quedo satisfecho por el triunfo que era complicado por cómo era este partido, el rival, el estadio, el césped que no era bueno… No creo que muchos equipos hayan ganado aquí. Era un partido que tenía que ser así y hemos cumplido», indicó el italiano.

Preguntado por sus palabras en la previa del partido, que calificó como una «final», dijo que «viene bien decir que es una final» porque «habitualmente el Real Madrid las gana». «Hoy he visto un equipo con más energía, presionando arriba y ahora nos vendrá bien esta semana en la que tendremos tiempo para entrenar, mejorar la intensidad… estamos en el buen camino», añadió el de Reggiolo.

«Puede ser que me equivoque, pero hoy no veo nada negativo, estoy muy feliz. A veces se falla, lo importante es intentarlo y lo hemos intentado de todas las maneras posibles», sentenció Ancelotti sobre el triunfo en el Estadio de Vallecas.

En relación al centro del campo que utilizó la media hora final, el técnico blanco comentó que «sí, claro», «Valverde, Modric, Kroos pueden ser la media que juegue contra el PSG. Ha entrado muy Valverde y también Rodrygo, creo que han dado energía al equipo en un momento importante del partido», manifestó.

Sobre Vinicius dijo que «ha mejorado mucho en los dos últimos partidos. Es veradd que no ha hecho regates como hacía antes, a veces lo doblan pero es verdad que marcó gol contra el Alavés y hoy prácticamente ha marcado. Ha sido fundamental en estos dos partidos con esta actitud».

Además, en relación al cambio de Casemiro, Ancelotti confirmó que fue porque «podía ser peligrosa la expulsión» al tener una amarilla. «Hoy los medios han sufrido más porque han perdido balones, el campo no era tan bueno, era difícil controlar (…) era un partido de ida y vuelta, hemos arriesgado un poco y ellos en la contra han sido peligrosos», admitió.

Por último, sobre sus porteros, Ancelotti apuntó que «si aparece Courtois significa que es bueno». «Ha sido determinante en muchos partidos pero decir que hoy hemos ganado por Courtois es un error. Hemos ganado porque hemos sido mejores y lo hemos merecido», zanjó.

«¿Lunin? Tenía una inflamación en el codo esta mañana y no podía mover el brazo, le dolía mucho. Es un problema médico aunque no puedo esconder que el jugador está afectado por lo que ocurre en Ucrania. Ha entrenado pero está pensando en las personas que tiene cerca de Kiev», finalizó.