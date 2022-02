Vietnam.- Al menos 13 muertos y cuatro desaparecidos tras el naufragio de una barca turística en el centro de Vietnam

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Al menos trece personas han muerto y otras cuatro siguen desaparecidas después del naufragio de una barca turística en el centro de Vietnam, han confirmado las autoridades locales.

El accidente ha ocurrido este sábado por la tarde, hora local, cuando el barco, que transportaba a 39 personas desde las islas Cham hasta la costa, volcó a unos tres kilómetros de la playa de Cua Dai en la ciudad de Hoi An en la provincia de Quang Nam, según Comité Nacional de Búsqueda y Rescate de Vietnam en una información recogida por la agencia de noticias Vietnam News Agency (VNA).

Las fuerzas de rescate consiguieron trasladar 35 personas a la costa, pero 13 de ellas han fallecido.

Las autoridades han enviado una decena de botes con 400 personas para buscar a las víctimas, incluidos dos niños, en un área de más de tres kilómetros cuadrados, pero han tenido que suspender sus tareas debido a caída de la tarde. Se espera que los trabajos de rescate se reanuden este domingo por la mañana.

De momento no se tiene información sobre la causa exacta del accidente. Las islas Cham, a unos 18 kilómetros del puerto Cua Dai de Hoi An, son un sitio turístico popular en Hoi An.