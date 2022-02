Irán.- Irán dice que quedan “tres temas pendientes” por resolver para reactivar el acuerdo nuclear de 2015

Destaca que «más del 98%» del borrador de acuerdo sobre el que se trabaja «fue redactado de forma conjunta»

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Irán ha subrayado este lunes que aún quedan «tres temas principales» por resolver de cara a lograr un pacto para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, antes de apuntar a una falta de «decisiones políticas» por parte de Estados Unidos y el resto de países occidentales.

«Se preparó un borrador del acuerdo y es necesario que sea considerado: Occidente y Estados Unidos no han adoptado aún una decisión política sobre tres temas principales», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé.

«Estos asuntos están relacionados con la retirada de sanciones y las afirmaciones políticas sobre el programa nuclear. En los próximos días veremos si la otra parte ha adoptado una decisión o no», ha manifestado.

Así, Jatibzadé ha incidido en que «el borrador fue preparado conjuntamente» y ha detallado que «más del 98 por ciento ha sido redactado de forma conjunta». «Lo que queda es lo que hay que abordar», ha resaltado.

El portavoz de Exteriores iraní ha reiterado que Teherán no va a cruzar sus ‘líneas rojas’ y ha insistido en que la delegación iraní «está en Viena para que el acuerdo de 2015 sea aplicado de forma adecuada esta vez por Estados Unidos y los tres países europeos –Francia, Reino Unido y Alemania–«.

«No hemos aceptado y no vamos a aceptar nada más que los compromisos del acuerdo nuclear y no hemos discutido y no vamos a discutir menos que los intereses económicos del pueblo iraní», ha apuntado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Francia ha reiterado este mismo lunes que «concluir las negociaciones esta semana es de una urgencia crítica».

El ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, aseguró el sábado que Teherán «revisa seriamente» el borrador de acuerdo y agregó que «todos están intentando lograr un buen acuerdo».

«Nuestras ‘líneas rojas’ han quedado claras para las partes occidentales. Estamos preparados para alcanzar un buen acuerdo, si (el resto de firmantes) muestran buena voluntad», zanjó en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Las conversaciones para el retorno de Estados Unidos al acuerdo y para que Irán volviera al respeto de sus compromisos se reactivaron el 29 de noviembre en Viena tras la suspensión de los contactos antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Irán, en las que se impuso el ultraconservador Ebrahim Raisi.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.